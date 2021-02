«Mannen min hadde rett»

Forrige uke ble klemmeforbudet opphevet. (Tenk om du hadde lest den setningen for et år siden)

Mannen min fridde til meg ved kjøkkenbordet hjemme. For livet vårt sammen er jo flest hverdager, sa han. Jeg var mest opptatt av å se på den glitrende diamantringen som hadde manglet på fingeren min i årevis.

Så dro vi ut. På bar. Møtte venner. En kom rett fra utlandet. Vi drakk øl, skålte, klemte hverandre, glemte hvilket glass som var vårt eget, tenkte ikke på at det var så farlig heller, lo høyt, tett opp i ansiktene til hverandre.

Det stod ingen antibac ved inngangen. Vi brukte ikke albuen for å åpne døra. Vi tok en snus i munnen med den samme fingeren som vi akkurat hadde brukt til å taste pin-koden.

Og det var helt fantastisk.

Nå fremstår den scenen som begynnelsen av katastrofefilm. Om et smittsomt, dødelig virus fra Asia, som stenger ned land etter land, som muterer, og hvor det etter hvert viser seg at en av oss som satt på den baren den kvelden var «Patient zero».

Ikke at det behøver å være en katastrofefilm engang. Jeg kjenner en dyp, indre frykt bare jeg ser en film der folk gir hverandre en klem. Det er nesten så jeg roper «Husk på meter’n!» fra sofaen.

Og en ting er jo å huske meter’n. Regjeringen har innført et system for korona-tiltak med bokstaver, farger, ringer og tall som man må ha en bachelor i koding for å skjønne.

Men de som skulle hatt koding på skolen, har hjemmeskole. Og de som skulle tatt en bachelor, har aldri støttet tiltakene så lite som nå.

Mens vi kjemper om å få vaksinen først, må vi ikke glemme dem som får den sist.

For dette er verst for de unge. Og Helsedirektoratets befolkningsundersøkelse viser at bare 35 prosent unge mellom 16 og 24 år støtter tiltakene.

«Neste sommer finnes ikke når du er ung», sa Bent Høie i fjor. Og delte et bilde på Facebook av seg selv som russ. Han fikk ihvertfall vært russ. For nå er snart den neste sommeren her. Og corona er fortsatt ikke bare et øl igjen.

Ensomheten øker i store deler av befolkningen. For hver måned som går. Vi savner hverandre mer enn noen gang. 80 prosent av oss savner mer kontakt med andre mennesker, ifølge Norsk koronamonitor fra Opinion. For de under 30, er tallet 85 prosent.

Vi savner alt det som var helt vanlig for et år siden.

Å møtes ansikt til ansikt. Å dra på jobb for å jobbe. Å løfte svette vekter på Sats, som ikke har vært antibacca på årevis. Dra på date. Klemme. Drikke øl som kommer rett fra en tappekran. Feste på studenthybelen. Sitte på lesesalen. Sitte ved siden av hverandre. Grue seg til eksamen. Sklitakle på fotballtrening. Å ikke måtte føde alene. Bomme en snus. At alle som vil kan komme i en begravelse.

Savner at det var unormalt med push-varsel på telefonen hvor det stod «Helsedirektoratet anbefaler å åpne Vinmonopolet igjen». Og savner at «Hvor mange får vi egentlig lov til å ha besøk av nå» ikke var ukas vanligste setning.

Forrige uke ble klemmeforbudet opphevet.

(Tenk om du hadde lest den setningen for et år siden)

«Dette er første steg tilbake til hverdagen», sa Bent Høie, da det gikk an å klemme vaksinerte sykehjemsbeboere igjen. De som kanskje ikke husket hvorfor barna ikke kom på besøk. Som lurte på om barnebarna har glemt dem, om de var for opptatt av feste. Eller av å planlegge russetiden sin. Men det var de jo ikke.

For også ensomheten er størst blant unge. Mens 38 prosent av alle nordmenn sier de er ensomme, er tallet 55 prosent for de unge, ifølge Norsk koronamonitor. Selv i en tid hvor ensomhetsskalaen når stadig høyere nivåer, er dette ny rekord.

Begynte du på en bachelor høsten 2019 er snart to av tre studieår pandemi-preget. Eksperter frykter konsekvensene for en hel korona-generasjonen. Kanskje tok vi for mye hensyn til de voksne.

Og det er vanskelig å vite om vi nærmer oss mål. For regjeringen har brukt mange korona-metaforer det siste året. Er vi på toppen av bakken, på oppløpssiden eller i innspurten. Er det et maraton eller bare en lang vei? Går vi langsomt ned fra toppen eller raskt opp fra bunnen?

Det er mye vi ikke vet.

Men vi vet dette: Mange har det vanskelig og mange er ensomme.

For mens regjeringen har vært bekymret for overbelastning på sykehusene, er det blitt overbelastning på hjelpetelefonene for psykisk helse.

Mange er på bristepunktet.

De som styrer må jobbe hardere for å prioritere riktig.

De må få kritiske spørsmål og gi ordentlige svar. Tiltak opp mot konsekvenser. At vaksinene kommer fort nok ut i armene våre. At belastningen på barn og unge blir mindre.

Samtidig må vi alle gjøre dette: Ta vare på hverandre.

I vår snakket vi mye om å ta den ekstra telefonen til noen som sitter alene. Kanskje er det enda viktigere nå. I Oslo har en tredjedel sluttet å gå ut av huset på grunn av pandemien.

Tidligere statsminister Jens Stoltenberg sa: «Mitt mål er å styre landet på en så uspennende måte at folk kan leve spennende liv».

Erna Solberg endte, ufrivillig, opp med motsatt strategi.

Mannen min hadde rett. Det er flest hverdager. Og vi voksne lengter kanskje tilbake til dem.

Men når du er ung, drømmer du om mer enn hverdager. For det er mye spennende du skal få oppleve, før du blir fridd til ved kjøkkenbordet.