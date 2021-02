Aksel Lund Svindal om sin unike evne: – Jeg finner en måte å håndtere det på

I ukens episode av TV 2-programmet «Helt Harald» er det Aksel Lund Svindal (38) som er gjest.

Med to OL-gull, fem VM-gull, to sammenlagtseire i verdenscupen og 36 enkeltseire, vil alpinisten stå igjen om en av de største idrettsstjernene Norge har hatt.

For å bli så god, må man i tillegg til et enormt talent også ha noe ekstra. Noe ingen andre har. Og det har Aksel Lund Svindal.

Kan kvele frykt

I 2009 ble det gjennomført et større forskningsprosjekt i Tyskland, utført av den amerikanske forskeren Mark Greenlee, som NRK tidligere har omtalt. Der kom det frem at Lund Svindal har evnen til å kvele frykt.

– Jeg blir jo redd, som folk flest, så jeg er ikke fryktløs, men jeg er ganske god på å finne ut om det er noe vits i å være redd for det, smiler han til Harald Rønneberg.

– Det er jo en masse ting man egentlig er litt redd for, men når man tenker litt på det så er det jo ikke noe å være redd for, fortsetter han i programmet.

Den unike evnen har hatt mye å si for karrieren til alpin-esset.

– Jeg tror evnen til å takle frykt er en del av at man er en stayer – at dette vil jeg få til og så finner man løsninger, forklarer 38-åringen.

Det høres så enkelt ut, og ifølge Lund Svindal er det nettopp det.

– Skal man gjøre noe ordentlig, må du stå på litt og være ærlig med deg selv. Har jeg satt meg mål om at jeg skal bli så bra, så må jeg trene så mye også. Der ligger det også mentale forberedelser, forteller han.

Superaktuell

Han mener dog at selve håndteringen av frykt bare er en liten del av det.

– Å håndtere frykt på en bra måte er bare en av flere eksempler på at jeg ser noe som må fikses – skal jeg være ordentlig god, må jeg være god på det her – og så finner jeg en måte å håndtere det på, forklarer han.

Selv om Lund Svindal har lagt opp som alpinist, er han fortsatt aktuell på flere fronter.

Han konkurrerer i NRK-programmet «Mesternes Mester», gjør det skarpt som forretningsmann og er kjæreste med den norske friidrettsprofilen Amalie Iuel (26).

Kjærligheten

Han får bruk for evnene sine også i kjærligheten.

– Jeg er kanskje ikke så analytisk som i skibakken, men å være ærlig for eksempel – det er superviktig. Det er jo et lagspill det også. Det er jo ikke en statisk ting som om at nå er det bra, så da er det sikker bra hele tiden, smiler han.

Derfor liker han at det må jobbes litt på hjemmefronten også.

– Hvis du legger ned litt jobb og får større sjans til å lykkes, da er jo det mye bedre enn om du bare har flaks og uflaks, avslutter han lurt.

I tillegg til den gode praten om livet har Rønneberg invitert med seg Lund Svindal på et halsbrekkende stunt. De skal nemlig hoppe ut i Hardangerfjorden fra helikopter for å klatre i taustige opp på Hardangerbrua.

