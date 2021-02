Johannes Høsflot Klæbo synes det er kjedelig at Norge ikke vil arrangere verdenscup.

Mens norske vintersportutøvere reiser Europa på kryss og tvers for å konkurrere, slipper ingen av utlendingene inn i Norge.

Torsdag kom den endelige bekreftelsen på at alle verdenscup-arrangementene i Norge utgår. Regjeringen sier nei til å gi idretten unntak fra innreisebestemmelsene.

– Nå blir vi den eneste nasjonen som ikke arrangerer verdenscuprenn i år, uttalte skipresident Erik Røste til NTB.

Johannes Høsflot Klæbo synes det er kjedelig at Norge er nasjonen som alltid drar på fest, men som aldri inviterer.

– Det er en beslutning som er tatt som vi må forholde oss til. Man kan sikkert mene mye om det er riktig eller feil, men vi får ikke gjort noe med beslutningen som er tatt.

– Reiser du til Tyskland med dårlig samvittighet?

– Det er selvfølgelig kjedelig å tenke på at vi ikke klarer å ta den delen.

– Burde vi gjort det?

– Det er vanskelig å si. Jeg kan ikke nok om grunnene. Vi har ikke vært med i prosessen, sier Klæbo.

Ski-esset er mer opptatt av at unge skiløpere i Norge ikke får konkurrere.

– Det er kjipt. En ting er oss, men jeg synes mye mer synd på juniorløpere og seniorløperne som ikke har lave nok FIS-poeng til å gå renn i det hele tatt. Vi har i hvert fall fått gå noe. Det er skremmende for rekrutteringen, sier Klæbo.

Landslaget reiser til Oberstdorf 20. februar. Klæbo er ikke redd for smittesituasjonen i Tyskland, men han har sørget for å sikre seg enkeltrom under oppholdet.

– Det har jeg. Jeg er glad i å ha enkeltrom. Jeg trives godt med det. Det hadde ikke vært noe problem å ha dobbeltrom, men jeg er fornøyd med å være alene, sier Klæbo.