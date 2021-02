Røk ut av Farmen kjendis like før semifinalen – denne deltakeren tror de vinner

I onsdagens episode av Farmen kjendis skulle det avgjøres i den tredje og siste gårdskonkurransen, om hvem som fikk den siste semifinaleplassen.

Idrettsbefal og Instagram-stjerne Lasse Løkken Matberg (35) og skuespiller Sølje Bergman (45) hadde begge sikret seg en semifinale plass, da de vant hver sin konkurranse, sløying av fisk og hinderløype.

Tidligere i finaleuka valgte radioprofil Espen Thoresen (62) å trekke seg, og værpresentatør Eli Kari Gjengedal (49) røk ut etter hun tapte i kunnskap.

Dermed skulle influenser Anniken Englund Jørgensen (25, tidligere cheerleader Kine Olsen (27), kunstner Öde Spildo Nerdrum (26) og komiker Terje Sporsem (44) møtes i en smikonkurranse.

SMIKONKURRANSE: Kine Olsen, Terje Sporsem, Öde Spildo Nerdrum og Anniken Englund Jørgensen kjempet om den siste semifinaleplassen i en smikonkurranse. Foto: Skjermdump/TV 2

Det ble en jevn affære.

Se deler av den jevne konkurransen, i videoen øverst i saken.

Høy selvtillit

Deltakerne skulle smi en kule av tinn, for så å plassere kulen på et stativ, hvor den skulle rulle fra start til slutt på en stang, uten problemer.

Nerdrum gikk inn med stor selvtillit i konkurransen, da han var én av dem som hadde mest erfaring fra smiebua.

ERFARING: Öde Spildo Nerdrum har tilbragt mye tid i smien, i løpet av Farmen kjendis-oppholdet. Foto: Alex Iversen/TV 2

Likevel ble det en duell mellom Jørgensen og Sporsem, hvor Sporsem til slutt var den første som klarte å få kulen til å rulle problemfritt over stangen.

Sporsem fikk dermed den siste semifinaleplassen, mens Nerdrum, Jørgensen og Olsen måtte forlate gården.

VINNER: Terje Sporsem vant den siste gårdskonkurransen og sikret seg den siste semifinalenplassen i Farmen kjendis. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Urettferdig

På telefon med TV 2 etter konkurransen er det en lettet Nerdrum som forlater 1921.

– Jeg synes egentlig det er ekstremt bittert, men det er så deilig å være ferdig, så det overdøver bitterheten. Å ryke ut så nære før finalen er helt greit. Jeg var veldig sliten, så jeg hadde ingen slike ambisjoner lenger, egentlig, sier han, som gleder seg til å vende tilbake til sivilisasjonen.

SLØYDE FISK: Öde Spildo Nerdrum synes ro- og sløyekonkurransen var vanvittig. Foto: Alex Iversen/TV 2

I løpet av finaleuken har deltakerne konkurrert i øksekast, sløying av fisk, hinderløype, kunnskap, å lage en kost, samt smiing. Nerdrum mener konkurransene har vært noe urettferdige.

– Selvfølgelig har det vært urettferdig. Men jeg er ikke så veldig imot urettferdighet. Jeg synes urettferdighet er helt greit. Hele opplegget er jo urettferdig på en måte, fordi noen mennesker som kommer inn her har bedre forutsetninger enn andre. Noen mennesker som kommer inn her lager bedre TV, slik som undertegnede, og alt det er jo urettferdig – og det er helt utmerket, sier han.

Han påpeker blant annet at Bergman var den eneste som hadde lagd en kost tidligere, og som derfor stilte med en fordel. I tillegg hadde Nerdrum selv smidd kuler tidligere, noe han anså som en urettferdig fordel.

VANT: Sølje Bergman hadde allerede litt erfaring med å lage en barberkost. Hun vant konkurransen hvor deltakerne skulle lage en kost, og sikret seg den andre semifinaleplassen. Foto: Skjermdump/TV 2

– Det kunne jo se ut som at det jeg røk ut på nå, hadde jeg en urettferdig fordel i, fordi jeg hadde gjort noe lignende tidligere. Men alle fikk en veldig god briefing, og da ble det ikke fullt så urettferdig lenger.

Nerdrum måtte få legetilsyn i finaleuken. Se hvorfor i videoen under:

Angrer på én ting

Etter å ha vært på gården i omtrent seks uker er det fint lite kunstneren anger på. Derimot er det én ting han gjerne skulle gjort annerledes.

– Jeg angrer kanskje på at jeg har arbeidet litt for mye. Jeg kunne ha slappet av litt mer. Men egentlig, så kan jeg ikke si at jeg angrer på noe. Jeg har veldig vansker for å angre på fortiden. Det er buddhisten i meg, sier han.

Nerdrum har i løpet av oppholdet ikke vært involvert i noe særlig drama. Da deltakerne skulle konkurrere i øksekast ble det derimot dårlig stemning mellom ham og Olsen.

– Hun ble så sint på meg, og det var ganske skremmende. Jeg har ingen ytterligere forklaring for at jeg ropte «bom», enn at jeg av og til tenker høyt og sier dumme ting, forklarer han.

Da TV 2 prater med Olsen på telefon etter tapet, forteller hun at hun opplevde hun det som svært kjedelig under øksekastkonkurransen.

– Jeg opplevde det som utrolig kjipt, og spesielt siden slike fysiske grener er litt min greie. Jeg hadde gledet meg veldig til å kaste øks, og da det ikke gikk helt veien, syntes jeg det var utrolig kjipt, særlig siden jeg følte at det ikke bare var min skyld. At det var omstendigheter utenfor min kontroll som påvirket kastet mitt, så det var skikkelig leit, sier hun.

Til Olsens store overraskelse klarte hun å kjempe seg videre, da hun vant i kunnskap.

– Det var jo helt utrolig. Så jeg tenker ikke på det nå lenger, jeg har lagt det bak meg.

OVERRASKET SEG SELV: Kine Olsen overrasket seg selv og vant kunnskapskonkurransen, sammen med Anniken Englund Jørgensen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Takknemlig

I likhet med Nerdrum er hun enig i at noen av konkurransene var mer urettferdig enn andre.

– Det er jo alltid noe som på en eller annen måte er litt urettferdig. Sånn er det i sport også – sånn er det i alt. Det er jo litt kjipt når man får oppgaver som andre har hatt på sine ukesoppdrag, mens du har hatt dine egne oppgaver som du har jobbet hardt med, så derfor stiller du svakere. Men jeg er ikke bitter eller misfornøyd med noe, sier hun og legger til:

– Det er jo litt synd å ryke ut når vi er så nærme finalen, men det er jo helt vanvittig å komme så langt som jeg har kommet. Jeg er egentlig mest takknemlig for det akkurat nå.

MÅL: Kine Olsen hadde en delmål om å komme til finaleuken. Det klarte hun. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Intenst

På et tidspunkt var det Jørgensens som lå an til å stikke av med den siste semifinalenplassen av Farmen kjendis. Likevel måtte hun se seg slått av sine gode venn Sporsem.

– Det å ryke ut nå før semifinalen er helt greit. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle komme så langt som jeg har gjort. Så det er ikke noe bittert i det hele tatt, sier hun da TV 2 ringer henne etter tapet.

LÅ GODT AN: Anniken Englund Jørgensen lå på et tidspunkt veldig godt an til å stikke av med seieren i smikonkurransen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Hun opplevde konkurransen som veldig intens, da det stod på.

– Det var ikke mye som skulle til før jeg hadde vunnet faktisk. Det var intenst.

Før Jørgensen dro inn på gården, håpte hun at oppholdet kunne være en «digital detox» i en ellers travel hverdag preget av sosiale medier. Etter å ha reist 100 år tilbake i tid, ser hun på det som en fin tid.

– Oppholdet har vært helt fantastisk. Jeg kommer til å savne det så sinnssykt mye. Det har vært en opplevelse for livet. Jeg kommer aldri til å glemme det, sier hun.

Verdig vinner

Søndag skal det avgjøres hvem som vinner Farmen kjendis. Jørgensen, Olsen og Nerdrum er enige om hvem de tror går helt til topps.

– Av de som står igjen nå, så unner jeg alle tre en seier. Det er kjempeimponerende hvordan de tre har holdt på gjennomgående siden vi kom til gården. Så jeg unner alle tre å vinne, sier Olsen, men hun heier ekstra på én person:

– Jeg tror det er Terje som kommer til å vinne Farmen kjendis denne sesongen.

FAVORITT: Terje Sporsem er en favoritt til å vinne Farmen kjendis. Foto: Alex Iversen/TV 2

Det er Nerdrum enig i.

– Jeg tror Terje vinner. Han er jevnt over den dyktigste av de tre. Det spørs veldig hva som skjer i semifinalen, men hvis han kommer seg forbi semifinalen, så tror jeg ikke de to andre har en sjanse.

Sporsem har laget noe helt spesielt. Se hva i videoen under:

I likhet med Olsen og Nerdrum er Jørgensen enig i at Sporsem er en favoritt. Derimot holder hun også en knapp på én annen deltaker.

– Jeg tror Sølje eller Terje kommer til å vinne. Terje kan ekstremt mye, men det kan Sølje også. Eneste er at Sølje fort kan bli litt overivrig, og Terje kan bli veldig fort stresset, så vi får se om de klarer å utfylle det nok, sier hun.

Hun synes det er fortjent at det er Bergman, Matberg og Sporsem som står igjen som de tre siste finalistene.

– Både Lasse, Sølje og Terje har så innmari fortjent å være der de er nå. De har holdt en ren sti hele veien, og de har vært mine nærmeste. Og jeg er så utrolig stolt for at det er de som sitter igjen, sier hun.

SEMIFINALISTER: Lasse Matberg, Terje Sporsem og Sølje Bergman er semifinalister i årets sesong av Farmen kjendis. Foto: Alex Iversen/TV 2

I søndagens episode skal Bergman, Matberg og Sporsem konkurrere om de siste finaleplassene, før det endelig skal avgjøres hvem som stikker av med Farmen kjendis-seieren.

Se finalen av Farmen kjendis fra klokken 20.00 søndag på TV 2 og TV 2 Sumo.

Se også hele sesongen av årets Torpet kjendis på TV 2 Sumo.