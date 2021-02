Miljøarbeider Silje (37) gikk i isolasjon med koronasmittet ungdom

Da en ungdom ved avdelingen på barnevernsinstitusjonen der Silje Helliesnes jobber ble smittet av korona, tok hun et uvanlig valg.

Det var i begynnelsen av januar at en ungdom ved barnevernsinstitusjonen der Silje Helliesnes (37) jobber fikk påvist koronaviruset.

Miljøarbeider Helliesnes ble også smittet.

– Jeg fikk påvist koronaviruset 7. januar. Jeg ble litt sjokkert over at jeg var smittet, sier hun til TV 2.

Men istedenfor å reise hjem og sette seg i isolasjon, valgte hun å bli på avdelingen, for å isolere seg med den smittede ungdommen i 14 dager.

– Jeg har jobbet med denne ungdommen siden oktober 2018, altså i over to år. Vi har et veldig godt forhold, og jeg ønsket derfor å være i isolasjon sammen med han – for begges del, sier hun.

– Bedre for begge

Helliesnes er selv verneombud på arbeidsplassen sin, Humana barnevern i Sandnes, og forteller at de hadde gode planer for hvordan de skulle løse det om noen ble smittet.

Å bli isolert sammen med beboerne var ikke en del av denne planen.

– Men når det ble ekte, når jeg faktisk fikk påvist viruset, så tenkte jeg at det var det mest medmenneskelige jeg kunne gjøre. Dessuten var det bedre både for ungdommen og for meg og være isolert sammen, sier hun.

Arbeidsgiveren ringte henne daglig, og hun forteller at hun ikke følte seg presset til å være i isolasjon på arbeidsplassen.

– Jeg valgte det selv, og jeg ville valgt det igjen. Det styrket også forholdet mellom meg og ungdommen veldig, sier hun.

Kollegaene handlet

Rent praktisk oppholdt Helliesnes seg sammmen med ungdommen hun var ansvarlig for i boligen der han bodde.

– Vi ble jo begge ganske utslått av viruset, så vi lå mye på hver vår sofa og så på TV, forteller miljøarbeideren.

Det var kollegaer som handlet inn mat og skaffet dem alt de trengte.

– Ungdommen spurte på et tidspunkt om jeg ikke ønsket å dra hjem til familien min, og barna mine. Da forklarte jeg ham at jeg selv hadde valgt å være der. Det satte han veldig pris på, sier hun.

Hun forklarer at alternativet ville vært at hun satt i isolasjon hjemme, mens ungdommen fikk bistand fra folk med smittevensutstryr.

– Da var dette en mye bedre løsning. Jeg føler vår relasjon ble veldig styrket, og jeg er glad for at jeg fikk muligheten til å være sammen med ham over så lang tid, sier hun.

23. januar, altså over to uker etter at hun fikk påvist koronaviruset, var Helliesnes ute av isolasjon.

– Jeg måtte ha en uke med sykemelding etter det, men nå er jeg frisk og rask, og klar til å bidra igjen, sier hun.