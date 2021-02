Mottok trusler: – Noen ønsket å skade familien min

Trusler på sosiale medier er noe flere Premier League-aktører har opplevd denne sesongen. For Arsenal-manager Mikel Arteta gikk det utover familien.

Både spillere, trenere og dommer i Premier League opplever stadig en økning i hets og trusler i sosiale medier. En oppgitt Mikel Arteta har selv kjent truslene på kroppen.

– Jeg foretrekker å ikke snakke om det, men vi er alle utsatt for trusler i denne industrien. Jeg prøver å unngå å lese sånn at det ikke påvirker meg, men i et tilfelle ønsket noen å skade familien min. Jeg og klubben forsøkte å gjøre noe med det, og sånn er det. Vi må leve med det, det kommer ikke til å stoppe i morgen, sier en tydelig oppgitt Arsenal-sjef.

38-åringen er langt fra den eneste som har mottatt trusler. Etter kampen mellom Manchester United og Southampton forrige uke ble dommer Mike Dean truet på livet. I starten av sesongen fikk også Everton-keeper Jordan Pickford gjennomgå. Den engelske landslagsmålvakten valgte å hyre livvakter etter trusler i forbindelse med taklingen på Liverpool-stopper Virgil van Dijk.

– Det som skjedde med Mike Dean forleden er uakseptabelt, og vi må vise støtte. De gjør sitt beste, men vi gjør alle feil, sier Arteta, før han fortsetter:

– Om vi hadde lest alt som skrives om oss tror jeg vi hadde holdt oss inne om dagene. Når det er konstruktivt tror jeg alle kan ta imot kritikk, men når målet er å såre noen blir det tåpelig.

Selv forklarer Arsenal-sjefen at han oppfordrer sine spillere til å holde seg unna sosiale medier, men spanjolen er klar på at det finnes en grense for hva man kan akseptere.

– Når det er personlig mot meg kan jeg ta det, men når det gjelder familien min er det en annen historie. Men vi er heldige med at klubben er veldig støttende og vi gjør det vi må når sånne ting skjer, sier Arteta, og innrømmer at det å motta trusler er «en del av jobben».

– Det er en del av jobben og jeg er neppe den eneste som har opplevd det. Når man vinner er man den beste treneren og når man taper er det motsatt.

Etter en god periode etter jul har Arsenal slitt mer de siste kampene. Ett fattig poeng har det blitt på de siste tre oppgjørene i Premier League. Søndag venter tabellnabo Leeds på Emirates.

– De er et modig, dynamisk og angripende lag. De er spennende. De har en veldig bra trener og spillere som har energi og entusiasme i hver kamp. De fortjener flere poeng enn det de har på tabellen, sier Arteta, som også kan bekrefte at både Kieran Tierney og Thomas Partey er uaktuelle til møtet med Marcelo Bielsas mannskap.

– Vi begynner å bli vant til det, siden vi mangler så mange spillere hele tiden. Jeg husker ikke sist jeg kunne velge samme ellever to kamper på rad. De på banen må gjøre det beste de kan og gjøre det vanskelig for de som ønsker å komme tilbake på laget. Jeg liker ikke unnskyldninger. Situasjonen er som den er og vi må tilpasse oss, sier Arteta bestemt.

En av dem som er tilgjengelige søndag er Martin Ødegaard. 22-åringen står foreløpig bokført med 32. minutter fordelt over to kamper mot henholdsvis Manchester United og Aston Villa.

SØNDAG: Se Arsenal - Leeds på TV 2 Sport Premium og Sumo fra klokken 17.00.