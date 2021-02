Hegh Arntzen og Aune er klar for CSM Bucuresti

Emilie Hegh Arntzen (27) og Malin Aune (25) er klar for CSM Bucuresti. Det bekrefter den rumenske klubben på sin hjemmeside mandag.

– Jeg synes dette er veldig spennende, og jeg gleder meg kjempemasse selv om det blir rart å dra fra Vipers etter fire år, sier Hegh Arntzen til TV 2.

TV 2 meldte allerede i forrige uke at overgangen var ventet, og nå er den bekreftet.

– CSM Bucuresti har en historikk med lønnsutbetalinger som kommer mildt sagt ujevnt. Er du redd for det?

– Det har vel vært slik at de ikke alltid har utbetalt lønn til tida, men alle skal ha fått sitt til slutt. De ønsker heller ikke å bli oppfattet som en slik klubb over tid, og sier at dette er det ryddet opp i. Det kan sikkert skje igjen, og det vil være utfordrende, men jeg velger å stole på klubben, svarer Hegh Arntzen.

De vil begge være en del av den rumenske klubben fra og med neste sesong. Kontraktene har en varighet på to sesonger. Hvis det blir OL til sommeren, blir oppmøte etter mesterskapet.

– Jeg synes det virker veldig interessant og spennende, og det er noe helt nytt. Det blir en ny inspirasjon og jeg gleder meg til å utvikle meg som spiller, sier Malin Aune til TV 2

– Er det tilfeldig at venninne og lagvenninne Arntzen også skal dit?

– Det er et veldig stort pluss at Emilie også skal dit. Det blir godt å ha henne der, som jeg kjenner veldig godt og har spilt så mye med. Det var ikke planen fra starten av. Vi snakket med klubben hver for oss og så fant vi ut at vi snakket med samme klubb. Så dette var ikke planen fra starten av, men det er en trygghet å ha hun med seg, sier Aune.

Både Hegh Arntzen og Aune hadde i utgangspunktet lengre kontrakter med Vipers, men med klausul om å kunne si opp. Den mulighetene har begge to benyttet seg av.

Begge spilte for Vipers da lagene møttes i Champions League 16. januar. Den kampen vant sørlendingene 29-22.

VIKTIG: Malin Aune er en viktig del av Vipers og Norges landslag. Foto: Daniel Stiller / BILDBYRÅN

CSM Bucuresti jakter flere nordmenn

Etter det TV 2 forstår kan det også komme inn flere nordmenn til det rumenske laget. Tidligere Tertnes-keeper Marie Davidsen skal være nære en overgang til CSM Bucuresti hun også.

Til daglig spiller Davidsen for tyske Thüringer HC.

TV 2 har også fått opplyst at Vipers ønsker seg den spanske landslagsspilleren Nerea Pena som erstatter for Hegh Arntzen. Etter flere år i ungarsk håndball er den spanske stjernen nå på et kort opphold i danske Esbjerg.

Vipers har allerede skaffet seg Aune-erstatteren i Aker-spiller Tuva Høve.

Ifølge avisen JydskeVestkysten kommer ikke Esbjerg til å forlenge med Pena. Årsaken er blant annet at den danske klubben har hentet Henny Reistad fra nettopp Vipers.

En ny linjespiller skal også være på vei til Vipers. 37 år gamle June Andenæs er på vei ut. Etter det TV 2 forstår er den kroatiske landslagspilleren Ana Debelic høyaktuell for Vipers.

Hun var en av nøkkelspillerne til Kroatia som sjokkerte med å ta bronse i EM i desember bak Frankrike og Norge. Debelic kom på mesterskapets All Star Team.