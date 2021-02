Nå bør du nyte siste rest av finværet: – Blir surere og mer utrivelig

– Den siste tiden har det ligget et høytrykk godt over Sør-Norge, og det har opprettholdt det fantastisk fine været vi har hatt, sier, sier vakthavende meteorolog Camilla Albertsen ved StormGeo til TV 2.

Gjennom helgen vil dette høytrykket bevege seg sørover i Europa, noe man gradvis vil merke endringene av i helgen og i starten av neste uke, blant annet i form av både økende vind og skyer. Man vil først merke dette i vest og sør. Østlendingene får trolig beholde finværet en liten stund til.

– Mandag vil man få inn litt nedbør vest i Norge, på strekningen fra Sunnmøre til deler av Sørlandet, og tirsdag vil det bli nedbør i Agder, samt lengst sør i Vestfold og Telemark, sier meteorologen.

Påfyll av snø i vest

– Hvordan vil folk merke endringen i hverdagen, eksempelvis for de turglade?

– I områder som Vestlandet vil det blir både surere og mer utrivelig å være ute. I Bergen vil nedbøren kunne komme som regn eller sludd. Samtidig vil turområder som Fløyen og Ulrikken, der nedbøren kommer som snø, få påfyll, sier Albertsen.

I tillegg vil temperaturene i Sør-Norge stige. Natt til fredag målte blant annet Bergen sin kaldeste natt i år, med -11,6 grader, ifølge meteorologen, men hun forteller at dette vil snu:

– I områder som Bergen blir det kaldt lørdag og søndag, men etter hvert vil det bikke over null grader, sier hun.

Lengre finvær i øst

Tilsvarende vær vil etter hvert også nærme seg Østlandet, men det vil trolig ta litt lenger tid.

– Finværet vil vare noe lengre på Østlandet, men tirsdag blir det nok tilskyende også her, sier Albertsen.

En annen god nyhet for dem som befinner seg på Østlandet er at vindforholdene trolig kommer til å være noe bedre enn i resten av Sør-Norge.

– Men hvordan været utvikler seg utover uka er per nå usikkert, sier hun.

Heftig fredag i nord

Natt til fredag har det blåst oppi full storm i store deler av Nord-Norge, og det ble målt en vindstyrke på 27,7 sekundmeter på Andøya.

Meteorologene beskrev værkontrastene slik fredag:

– I dag er Norge delt i to – når det kommer til vær og vind: i nord regjerer et lavtrykk, noe som betyr mye vind, snø og farevarsler. Og i sør sitter et høytrykk på tronen og skjenker sine undersåtter klarvær og sol. Vi får bare innrette oss, skriver de på Twitter.

Meteorolog Albertsen beskriver tilstanden i nord slik:

– Det har blåst skikkelig kraftig. Vinden vil fortsatt være relativt kraftig gjennom formiddagen, men været vil roe seg utover ettermiddagen og kvelden, sier hun om været i Troms og nordlige deler av Nordland.

Lørdag vil det fortsette med snøbyger i hele Nord-Norge, men da med roligere vindforhold. I Trøndelag, som også får nedbør, vil det i samme periode være opp mot kuling.

– Oppsummert vil nordre del av Norge etter hvert få lettere vær, men bygene vil fortsette, sier Albertsen.