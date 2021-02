Lurte alle til å tro at hun var milliardærarving – nå er hun ute av fengsel

Anna Delvey levde luksuslivet i New York, men så begynte folk å fatte mistanke. Etter at hemmeligheten hennes ble avslørt havnet hun i fengsel, men torsdag ble hun løslatt.

I 2013 dukket en kvinne ved navn Anna Delvey opp i New Yorks finere kretser.

Som en kvinne i midten av 20-årene, med sorte solbriller og en europeisk aksent, skilte hun seg ut i mengden.

Det tok ikke lang tid før hun hadde bygd seg et eksklusivt nettverk i storbyen, og hun levde livet omgitt av luksus.

– De ansatte kjempet om å få bære bagasjen hennes fordi man visste det vanket tips på 100 dollar, sa en ansatt kalt Neff, som som jobbet på et av luksushotellene Delvey frekventerte ofte, til magasinet The Cut.

Jetsett-livsstil

Hun bodde på det ene femstjerners hotellet etter det andre, spiste på det mest eksklusive restaurantene og fløy privatfly til de mest kjendisspekkede festene.

På kort tid bygde hun seg opp en større følgerskare på sosiale medier der hun gav et innblikk i luksus-hverdagen.

Og hun var av det rause slaget. Folk som kjente henne forteller at hun omtrent kastet penger rundt seg.

– Hun brukte penger som om hun ikke kunne bli kvitt dem raskt nok. Rommet hennes var overfylt med handleposer fra Acne og Supreme, hun tok på fotmassasje, kryoterapi, manikyr og dro til personlig trener som vanligvis jobbet med kjendiser, forteller Neff til magasinet.

Reiste verden rundt

Selv om Delvey nå hadde New York som fast tilholdssted, reiste hun verden rundt.

På en tur til Venezia stusset vennen og kunstsamleren MIchael Xufu Huang over et par ting. Han forteller at det var rart at hun bestilte fly og hotell med kredittkort.

– Men jeg tenkte, ok hva har vel det å si, sier Huang.

Han la også merke til at Delvey for det meste brukte kontanter, og at hun så ut til å glemme å tilbake for ting han hadde lagt ut for på turen.

– Det var ikke mye penger. Et par tusen dollar kanskje. Etter en stund glemte jeg det liksom, sier han.

Hvor kom pengene fra?

Med tiden lurte folk som støtte på Delvey hvordan hun hadde råd til den ekstravagante livsstilen. Var det oljepenger eller var hun datter av en diplomat?

Uten å gi noen et godt svar på akkurat det spørsmålet fortsatte Delvey å stige. Hun hadde alltid prosjekter på gang og fester å være på, men aldri tid til å være ett sted for lenge.

Hun fikk ved hjelp av sitt ferske kontaktnett etter hvert muligheten til å møte flere store navn i mat- og serveringsbransjen. Det ble lagt planer om å starte opp tre restauranter, en juicebar og et bakeri i New York.

NEW YORK: Den utrolige historien om Anna har også blitt bok. Foto: AP / NTB

– Familien hennes var tilsynelatende fremtredende i Tyskland og finansierte dette store prosjektet, sa Richie Notar til magasinet.

Notar er grunnlegger av Michelin-restauranten Nobu, og var på planleggingen av Delveys nye prosjekt.

Men før det kunne bli realisert måtte flere investorer på plass. Ytterligere 25 millioner dollar måtte inn i kassa, så ved hjelp av en profilert advokat hun hadde stiftet bekjentskap til, gikk hun til banken.

I banken gikk de over Delveys papirer og referanser, men med en forklaring om at det var friske penger på konto i utlandet kom hun gjennom nåløyet.

Flere bemidlede venner av Delvey fikk også være med å investere i prosjektet. Hun fløy fra det ene møtet til det andre.

Kredittkortene avvist

En dag begynte ting å skje. Etter år på hotell og omgitt av luksus, skjedd det noe som ikke hadde skjedd før.

Et hotell som hadde hatt Delvey som gjest i 20 dager, innså at kredittkortet som var oppgitt ikke fungerte. Flere hadde opplevd det samme, og hun ble etter hvert anklaget for tyveri ved restauranter og andre hoteller også.

Og i 2017 sprakk nyheten: Det var ingen som het Anna Delvey.

I over fire år hadde kvinnen levd livet i sus og dus som en milliardærarving, men i virkeligheten var hun en tysk kvinne ved navn Anna Sorokin.

Dømt til fengsel

Sorokin ble i 2019 funnet skyldig i å tyveri av tjenester- og store tyverier for mer enn 1,7 millioner kroner.

I retten sa påtalemyndighetene at Sorokin skal gått under det falske navnet Anna Delvey, og at hun lot som om hun hadde 60 millioner dollar i et trust-fond i Europa.

De mente hun opprettholdte svindelen i flere år ved hjelp av sin falske personalia for å tilrettelegge for et liv i luksus. Hun bodde på dyre hoteller og spiste på fine restauranter i New York uten å betale for seg.

Påtalemyndighetene sier at hun ved hjelp av forfalskede økonomiske papirer klarte å få et lån på over én million kroner.

Til sammen ble det gjort klart at hun har lurt unna mer enn to millioner kroner fra banker, hoteller og restauranter.

AVSLØRT: Sorokin var tydelig preget da dommen ble lest opp i retten i 2019. Foto: Steven Hirsch / AP / NTB

– Veldig lei meg

Hennes forsvarer sa at Sorokin hadde forsøkt å «Fake it til you make it», og at hun lett har blitt forført av «New Yorks glitter og glamour».

I rettssalen stilte Sorokin i dyre moteplagg og ny-stylet, noe som fikk mye oppmerksomhet i pressen.

Hun ble til slutt funnet skyldig i åtte anklagepunkter og frikjent for to andre.

Siden den gang har hun sittet fengslet i New York, og i oktober i fjor ble hun prøveløslatt.

– Jeg vil bare si at jeg virkelig skammer meg, og jeg er veldig lei meg for det jeg har gjort, sa Sorokin ifølge New York Post.

Løslatt

Torsdag ble den tyske kvinnen ifølge BBC løslatt fra fengsel. Det antas at hun vil bli utvist tilbake til hjemlandet.

Selve historien var det New York Magazine som først klarte å avsløre i 2018, og det er ikke siste gang vi vil høre fra Sorokin.

I skrivende stund jobber Netflix med å produsere en tv-serie om den tyske kvinnens «Catch Me If You Can»-livshistorie. Shonda Rhimes, som står bak «Grey's Anatomy» er produsent.