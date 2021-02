Medier: Trump var mye sykere enn det ble gitt uttrykk for

Ifølge CNN og The New York Times var Donald Trump mye sykere enn det ble formidlet ut, da han var innlagt på sykehus med koronavirus.

– Jeg føler meg topp! Jeg er i bedre form enn jeg var for 20 år siden, sa daværende president Donald Trump til pressen en mandag i oktober.

Da hadde Trump oppholdt seg på sykehuset over helgen «for sikkerhets skyld», som Det hvite hus uttalte.

Men natt til fredag rapporterer CNN og The New York Times om at Trumps helsetilstand på det tidspunktet, ikke var så god likevel.

Ifølge New York-avisen var presidentens oksygenverdier i blodet så lave at de var klare til å koble Trump på respirator. Han hadde også lungeproblemer som lignet på noe en får ved lungebetennelse, men også de forårsaket av viruset.

Avisen har snakket med to kilder som var kjent med presidentens helsetilstand på det gitte tidspunktet.

