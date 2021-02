«Om to år er medalje i OL et realistisk mål»

Ut av intet har Norge fått et nytt medaljehåp til vinter-OL i 2022.

Norge som idrettsnasjon er i den lykkelig situasjon at det relativt hyppig dukker opp nye utøvere som når internasjonalt toppnivå. Det er 41 år siden Bjørg Eva Jensen vant olympisk gullmedalje på 3000 meter skøyter i Lake Placid 1980.

Nå har det dukket opp en 20–åring fra Nordberg i Oslo, som har utfordret verdens beste distanseløpere på glattisen. For en drøy uke siden ble hun første norske kvinne under 4.00 på 3000 meter. Torsdag tok hun en sensasjonell fjerdeplass under 3000 meter i VM.

Jenta heter Ragne Wiklund, og er oppvokst i det vakre Sognsvanns-området med direkte inngang til Nordmarka.

Før hun satset på skøyter var orientering hovedaktiviteten. Og, hun er en god o-løper. Forrige sesong ble hun Norgesmester i stafett senior for Nydalen SK, og i tillegg vant hun NM eldre junior.

Deltagelse i to VM for junior har det også blitt, med bronsemedalje i stafett. Hun er del av Orienteringsforbundets landslagssatsing. Men så dukket skøyteløpingen opp takket være en skolevenninne som introduserte henne for det.

TROR PÅ OL: Johan Kaggestad tror Ragne Wiklund kan kjempe om medalje i neste vinter-OL. Foto: Gorm Kallestad

Skøyteklubben er AKTIV Skøyteklubb. Som i gamle dager het ASK, med medlemmer som Knut «Kuppern» Johannesen og Per Willy «Betong» Guttormsen i sine rekker. I tillegg til Sigrid Sundby, en av de mest meritterte norske skøytekvinner i historien.

Ragne har oppnådd gode resultater i løpet av kort tid. Jeg syns det er verdt å fokusere på bakgrunnen hennes. Gjennom orienteringen løper hun mye i skog og mark i barmarksperioden.

Skøyteløpere generelt bruker sykkel en del i treningen, i tillegg til rulleskøyter, og selvfølgelig styrke- og bevegelighetstrening. Løpingen gir Ragne et høyt maksimalt oksygenopptak, som er en forutsetning for å lykkes i utholdenhetsidrett.

Den tradisjonelle skøytetreningen er krevende for muskulaturen. Løpingen gjør at Ragne sikrer seg en god avlastning av skøytemuskulaturen, som siker god blodgjennomstrømning av en ellers sterkt statisk belastet muskulatur.

Den gamle skøytetreneren sa nylig til meg: «Kanskje det er lurt med et høyt maksimalt oksygenopptak?»

I 2011 gjennomførte langrennslandslaget for menn noen endringer i grunntreningen. Etter de svake resultatene i Vancouver-OL året før (eks. Petter Northug). Ved testing viste det seg, generelt, at det maksimale oksygenopptaket var langt lavere enn i Dæhli-, Ulvang- og Alsgaard – perioden.

STOR FREMTID: Ragne Wiklund er kun 20 år gammel. Likevel utfordrer hun verdenseliten på isen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Løperne drøftet årsaken, og resultatet var at en større andel av treningen ble løpsrelatert. Og resultatet ble at det maksimale oksygenopptaket hevet seg betraktelig. Noe som jeg tror bidro til at resultatene i Oslo-VM ble meget gode.

Så Ragne, behold mye av den treningen som har gjort deg til landets beste langdistanseløperske. Så Ragne, ut i skogen sommerstid så ofte du kan! Det er utrolig spennende det Ragne har oppnådd.

Om to år er medalje i OL et realistisk mål. Husk at Nydals-jenta i Bejing enda ikke vil være fylt 22 år.