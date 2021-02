Jazzlegenden Chick Corea er død

Amerikaneren Corea ble 79 år gammel og døde 9. februar, heter det i en uttalelse på artistens nettside og Facebook-side torsdag.

«Selv om han ville vært den første til å si at hans musikk sier mer enn ord, hadde han likevel dette budskapet til dem han kjente og elsket, og til alle dem som elsket ham», heter det i meldingen, som gjengir Coreas ord slik:

– Jeg vil takke alle dem på min reise som har hjulpet musikkens flammer med å brenne. Det er mitt håp at de som har lyst til å spille, skrive, opptre eller annet, gjør det. Om ikke for dere selv, så for resten av oss. Det er ikke bare det at verden trenger flere artister, det er også bare mye mer gøy.

23 Grammy-priser

Sykdommen skal ha blitt oppdaget for ikke så lenge siden, ifølge uttalelsen.

Chick Corea var en innflytelsesrik komponist og pianist og regnes som en sentral artist i den moderne jazzhistorien. Han har vunnet 23 Grammys-priser.

I 2010 ble Chick Corea utnevnt til æresdoktor ved NTNU i Trondheim etter et samarbeid med Trondheim Jazzorkester.

Molde og Kongsberg

Han besøkte Norge en rekke ganger, og var «Artist in Residence» ved Moldejazz i 2000. En opptreden med Trondheim Jazzorkester resulterte i utgivelsen «Live in Molde» i 2005, og en norgesturné året etter. I 2016 og 2018 spilte han også på Kongsberg jazzfestival.

Noen av Coreas mest kjente verk er «Spain», «500 Miles High» og «La Fiesta». Han blir sammen med Herbie Hancock og Keith Jarrett sett på som det 20. århundrenes mest innflytelsesrike pianister.