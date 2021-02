Abraham reddet Chelsea fra pinlig cupflause

Barnsley – Chelsea 0–1 (0–0)

Thomas Tuchel byttet bortimot hele elleveren til cupmøtet mot Barnsley.

Spillere som Hakim Ziyech, Tammy Abraham, Billy Gilmour og Kepa Arrizabalaga fikk alle muligheten til å imponere sin nye manager.

Trolig var det ikke mange fra elleveren som styrket sine aksjer hos tyskeren, men med et nødskrik klarte de likevel å ta klubben videre til kvartfinalen.

Se Tammy Abrahams mål øverst!



Det som skulle være en parademarsj for blåtrøyene kunne fort utviklet seg til å bli en pinlig affære.

– Jeg tror ikke Tuchel kommer til å være fornøyd med det han så i dag. Jeg er sikker på at han kommer til å si ifra. Noen av disse spillerne spiller ikke neste kamp, sier tidligere Newcastle- og Tottenham-spiller Chris Waddle under BBCs radiosending.

Akademispillere tok ansvar

Det var faktisk hjemmelaget som skapte mest i førsteomgang. Championship-laget hadde flere store sjanser, men utrolig nok klarte de ikke å ta ledelsen mot gjestene fra London.

Ved flere anledninger måtte Arrizabalaga ut i full strekk, men spanjolen slapp å hente ballen ut av nettet.

– Barnsley burde ledet! Treneren deres burde være imponert over det de har prestert i førsteomgang. Chelsea har vært svake, sa Newcastle- og England-legenden Alan Shearer under BBCs radiosending.

Vikarene i Chelsea-elleveren hadde store problemer med å skape sjanser mot laget fra nivået under dem.

– Barnsley har vært utrolig godt organisert. De har vært strålende å se på. Chelsea har vært slappe. Dette har vært en utrolig god omgang av Barnsley, sa tidligere Manchester City-spiller Micah Richards etter den første omgangen.

Likevel var det Chelsea som skulle ta en ufortjent ledelse. Billy Gilmour fant Reece James på høyresiden. James stormet fremover og foran mål fant han Tammy Abraham. Spissen gjorde ingen feil da han bredsidet ballen i målet.

De tre spillerne bak målet er alle produkter av Chelseas akademi.

Få med deg kampens målscorer kan i Stjernenes Helgequiz under:

Barnsley fikk en gyllen mulighet til å utligne tolv minutter før slutt, men også her ble Tammy Abraham utslagsgivende. Spissen var tilbake i egen boks og reddet på strek da hjemmelaget fikk headet ballen mot mål.

I neste runde venter Sheffield United på hjemmebane. Det ble klart under torsdagens kvartfinale-trekning.

HELT I BEGGE ENDER: Tammy Abraham reddet ballen på streken da Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga var helt utspilt. Foto: Lee Smith

– Barnsley ga alt de hadde. De gjorde det veldig bra i dag. De jobbet på og skapte sjanser. De kommer nok til å sitte igjen med en følelse av at de ikke tok godt nok vare på dem, sier Alan Shearer etter kampen.

Seieren sørger for at rekken uten tap fortsetter for Thomas Tuchel. Tyskeren har nå ledet Chelsea i fem kamper etter at han overtok jobben fra Frank Lampard. Det har endt med fire seire og én uavgjort.

Slik spilles kvartfinalene

Everton – Manchester City

Bournemouth – Southampton

Leicester – Manchester United

Chelsea – Sheffield United

Laget som står først har hjemmekamp. Kampene spilles rundt 20. mars.