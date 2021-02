Smitteutbrudd i Bodø stammer fra den sørafrikanske virusvarianten

Bodø kommune hasteinnkalte til pressekonferanse torsdag kveld.

Kommunen opplyser at seks nye personer er bekreftet smittet, som betyr at totalt 18 personer er registrert smittet i kommunen de siste dagene. Alle de nye smittede var nærkontakter til kjente smittede.

Kommunen har fått svar på FHI-analyser som viser at det er den sørafrikanske virusvarianten som har spredd seg i Bodø.

– Det var ikke den beskjeden vi hadde håpet å få. Men det kom ikke som noen stor overraskelse, sier kommuneoverlege Tor Claudi.

Vil vurdere strengere tiltak

Claudi sier det positive er at alle de nye smittede er personer som satt i karantene fra før. Ingen av de nye smittede tilhører skoler.

– Vi vil holde fast ved rådene vi har gitt til skoler og folk en stund til, så skal vi vurdere dette på nytt i løpet av helgen, sier Claudi.

Kommunen har tro på at de skal få smitten under kontroll, ettersom alle de smittede så langt har tilknytning til en kjent smittet. Undersøkelser tyder på at alle 18 personer er smittet av den sørafrikanske varianten.

Strenge karanteneregler

Hele Norges Toppidrettsgymnas (NTG) i Bodø er satt i karantene, og skolen er satt på rødt nivå ut uka. Saltvern skole er satt på rødt nivå, mens det er hjemmeskole for klassetrinn ved Aspåsen skole.

Ordfører Ida Pinnerød skryter av kommunens smittesporere, og er glad for at kommunen har vært strenge med karantene.

– Det har gjort at mange har vært i karantene som ville ha fått den beskjeden i kveld hvis de ikke hadde vært det fra før, sier Pinnerød.