Bayern München ble verdensmestere

Allerede i det 18. minutt kom VAR i fokus. Joshua Kimmich så ut til å sende tyskerne i ledelsen. Målet ble først godkjent, men etter en sjekk av bildene valgte dommer Esteban Ostojich annullere målet fordi Robert Lewandowski sto i offside da skuddet gikk.



TV-bildene tydet ikke på at Lewandowski var nær ballen, men dommeren vurderte ham likevel som del av spillet.

Etter pause sørget derimot VAR for at det motsatte skulle skje. Benjamin Pavard satte inn en retur etter en duell mellom Lewandowski og keeper Nahuel Guzmán. Linjedommeren løftet flagget for offside, men bildene viste noe annet.

Dermed var ledelsen sikret for Bayern, en ledelse laget skulle holde ut kampen.

Dermed gikk VM-tittelen for åttende strake gang til et europeisk lag. Bayern startet selv den trenden da de vant i 2013. Etter den tid har Real Madrid vunnet fire ganger, mens Barcelona og Liverpool har hver sin.

