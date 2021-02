Knuser russedrømmen: – Kan være store russearrangementer ikke blir mulig i år

Torsdag kveld deltok Erna Solberg på et digitalt møte med russepresidenter fra hele landet.



– Russetiden er et høydepunkt for alle. Og vi håper at vi skal vi skal finne rom for noen former for russefeiring. Men det kan være at vi ikke er kommet så langt at vanlig russefeiring med store arrangementer kommer til å være mulig, sa Solberg.

– Jeg tror ikke det blir noe landstreff i år, slo hun fast på møtet, der også kunnskapsminister Guri Melby (V) og assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad deltok.

Statsminister Erna Solberg (H) og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i digitalt møte med russepresidenter fra hele landet om korona, russetid og skolesituasjonen denne våren. Foto: Jil Yngland / NTB

Nakstad framholder at det er høyst usikkert om det blir store arrangementer og feiringer i år.

– Vi vet foreløpig ikke hvordan det kommer til å bli. Er vi heldige, vil mange være vaksinert fram mot sommeren, men er vi uheldige, får vi kanskje en ny smittebølge, sier han.

De til enhver til gjeldende smittevernreglene gjelder alle, inkludert russen, påpeker Nakstad.

Flere av russepresidentene som deltok på møtet, uttrykte på sin side et ønske om at russearrangementer bør kunne vurderes lokalt i kommunene.

