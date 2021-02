Russiske sjøfolk reiser flere dager rundt i Norge uten negativ test

I Kirkenes sitter smittevernoverlegen med dårlig samvittighet over å la russiske sjøfolk reise gjennom hele Troms og Finnmark uten å ha testet negativt på korona. Sjøfolk er en av gruppene som er unntatt innreiseforbud i Norge.

– Optimalt hadde man brukt hurtigtester og sortert ut de smittede ved grensen, det hadde vært godt smittevernsarbeid, sier smittevernoverlege Drude Brattlien.

BUSSLASTER: Hver uke kommer busser med russiske sjøfolk over Schengen-grensen. Foto: Daniel Fosseng/TV 2

Men det gjør ikke kommunen i dag. I løpet av en uke kan fort fire busser eller mer komme over grensen ved Storskog grensestasjon. Tester bare én person på to busser positivt, kan det sende opp til 70 personer i karantene. Da er kommunens karantenekapasitet sprengt ifølge smittevernoverlegen.

– Det å sende de videre til andre kommuner og smittevernskollegaer er ikke greit, men vi klarer ikke dette alene som en liten kommune, sier Brattlien.

Det kan ta to til tre dager før hun får svar fra Universitetssykehuset i Tromsø på testene som blir gjort ved grensen. Da kan mannskapet allerede ha kjørt fra Kirkenes til Båtsfjord eller Tromsø for mannskapsbytte, eller tatt fly via Gardemoen til Ålesund.

I KNESTÅENDE: Smittevernoverlege Drude Brattlien forteller om et helsevesen som allerede jobber mye overtid med smitteoppsoring fra grensen. Foto: Daniel Fosseng/TV 2

Brattlien forteller at det hver uke blir sene kvelder med smittesporing da de får positivt svar på mannskap som har reist fra Kirkenes til andre steder i landet. Nå etterlyser hun mer ressurser fra nasjonale myndigheter.

– Vi trenger folk, rett og slett. Helsetjenesten her er svært presset. Allerede i dag bruker vi beredskapsressursen vi skal ha dersom det oppstår smitteutbrudd her, og da har vi ikke mye å gå på, sier Brattlien.

Fredag møtte TV 2 en buss med 36 sjømenn fra Murmansk som skulle gjøre mannskapsbytte i Kirkenes. Kapteinen ombord kunne fortelle om et strengt testregime i Russland før de kom til Norge. Likevel står russiske sjøfolk for størsteparten av smitten i Sør-Varanger. Siden nyttår har 30 av 32 smittetilfeller siden stammet fra Russland.

Vil gi grensepolitiet mer makt

Slik reglene er i dag har heller ikke grensepolitiet på Storskog lov til å returnere russere som tester positivt på grensen. Dette mener fungerende ordfører i Sør-Varanger, Pål Gabrielsen (SV) , at nasjonale myndigheter må gjøre noe med.

BER OM HJELP: Fungerende ordfører Pål Gabrielsen mener at nasjonale myndigheter må komme på banen. Foto: Daniel Fosseng/TV 2

– Nå importerer vi kjent smitte, og vi trenger en løsning på det. Det er et stort problem, og burde vært et stort problem for nasjonen Norge, sier Gabrielsen.

Han er likevel tydelig på at han ønsker de russiske sjøfolkene velkommen, så lenge hjelpen kommer.

Bryter landlovsnekten

I Finnmark har politiet innført landlovsnekt. Det vil si at sjøfolkene ikke har lov til å forlate skipene som ligger til kai i Kirkenes, hvis ikke de har fått særskilt dispensasjon. Ifølge politiet i Finnmark har det vært en håndfull siden midten av desember som har brutt landlovsnekten.

NYE OPPGAVER: Politimennene Thomas Pettersen og Jonas Krokan patruljerer nesten daglig i havneområde i Kirkenes for å passe på at landlovsnekten blir overholdt. Foto: Karen Anna Kleppe/TV 2

– Det er et særskilt onde vi er nødt til ha for å hindre smitte i samfunnet, sier Gabrielsen.

Men skal mannskapet reise til andre steder i landet enn Kirkenes blir landlovsnekten opphevet fram til de ankommer skipet de skal gjøre mannskapsbyttet på. Da er det vanlige karantenebestemmelser som gjelder.

– Vi har ikke kontroll på det her, det er basert på det tillitsbaserte systemet vi har, og det er utfordrende, sier ordføreren.