Har du planer om skiferie, må du skynde deg nå

Vinterferien nærmer seg, og kanskje er du en av dem som teller ned til å få noen avslappende dager borte fra hjemmekontor.

I så fall bør du ikke vente for lenge med å bestille.

Hotellrom og hytter begynner å fylle seg opp, og ikke minst blir det stadig færre ledige heiskort.

– Det er ganske bra trykk, og det begynner å ta seg opp tatt i betraktning at det er korona-år. Det er fullt på hyttene, mens en tredjedel av hotellrommene er ledig, sier salgs- og markedssjef Geir Kolstrøm ved Hafjell Resort.

Han tror folk har behov for å komme seg litt ut av byen, men har en klar oppfordring til de som tenker seg opp i bakken.

– Husk å bestille heiskort før du kommer!

Risikerer å ikke kunne stå i bakken

På grunn av koronarestriksjoner er det satt begrensninger på hvor mange heiskort som selges. Markedssjef Veslemøy Eineteig Wedum i Alpinco, som driver hoteller og alpinanlegg på Hafjell og Kvitfjell, sier det er bestemt et antall dagskort som selges ut hver dag.

– I tillegg har vi alltid garanti for sesongkort-kjøperne og sesongkort-eierne som er i bakken, sier Wedum, og fortsetter:

– I julen så vi at heiskortene ble solgt ut flere dager, så hvis du vet at du skal hit i vinterferien, er det veldig viktig at du kjøper heiskort nå for de dagene du skal stå. Hvis ikke risikerer du å stå her i fullt utstyr uten mulighet til å kjøre i bakken.

Per Christian Nilseng, som er daglig leder ved Pellestova på Hafjell, forteller at det begynner å fylle seg godt opp med gjester.

– Akkurat nå har vi bare noen ledige rom i helgen inn og ut av vinterferien, så det er veldig stor pågang, Man må skynde seg om man ønsker seg en fjell-vinterferie, sier Nilseng.

VINTERIDYLL: Hytter i blåtimen på Hafjell. Foto: Geir Olsen / NTB

Venteliste

Pellestova har kun enkeltrom igjen. Familier må være enda tidligere ute for å finne noe tilgjengelig.

– Vi opplever veldig stor pågang for vinterferien. Man kan ringe og settes på venteliste, så ringer vi hvis det kommer en avbestilling, sier Nilseng.

Wedum i Alpinco forteller at rundt 70 prosent av deres hotell og hytter på Hafjell er booket.

– Vi opplever litt det samme som Pellestova, nemlig at det utelukkende er nordmenn som bestiller. På Kvitfjell har vi 40 prosent belegg til nå, så der er det fortsatt mulig å få seg en skikkelig vinterferie en uke eller helg, sier Wedum.

– Bestill raskt

Operativ sjef Niclas Sjögren Berg ved SkiStar, som driver vintersportsanlegg i Trysil og Hemsedal, rapporterer om en økning i antallet norske gjester.

– Det er klart at vi savner de utenlandske gjestene. Hotellene begynner å bli fulle, men vi har fremdeles noen ledige hytter, sier Berg.

Unni Nymoen Forselv Moen, som er sjef for salg og booking ved SkiGeilo, bekrefter at de har innført begrensninger på antall personer i bakken.

– Vi har fortsatt ledige kort, men vi anbefaler at folk bestiller raskt for å være sikret plass. Bestill så fort du vet du skal til Geilo, råder Moen.