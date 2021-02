Hertuginnen vant søksmål mot britisk tabloidavis

GOD KVELD NORGE (TV 2): Hertuginne Meghan saksøkte en britisk avis etter at de publiserte utdrag fra et brev til hennes far.

Hertuginne Meghan (39) skrev et håndskrevet brev til sin far, Thomas Markle, i 2018 som det senere ble publiserte deler av i en britisk avis.

PRIVAT BREV: Hertuginne Meghan sendte et privat brev til sin far som endte opp i fem artikler i en britisk tabloidavis. Her sammen med prins Harry av Sussex. Foto: Daniel Leal-olivas

Dommer Mark Warby sier at den britiske tabloidavisen krenket privatlivet til hertuginne Meghan av Sussex etter å ha publisert det personlige brevet.

Det melder NTB.

Anstrengt forhold til sin far

Warby forteller at Meghan «hadde en fornuftig forventning om at innholdet i brevet ville forbli privat», og hertuginne Meghan vant i retten.

I 2019 saksøkte hertuginne Meghan både avisa Mail on Sunday og eieren Associated Newspapers for å ha publisert deler av hennes personlige brev i hele fem artikler.

Hun har lenge hatt et anstrengt forhold til sin far og valgte å skrive brevet etter hun giftet seg med prins Harry av Sussex i 2018.

Avisa blir også beskyldt for å ha brutt opphavsretten, misbruke privat informasjon og brudd på Storbritannias databeskyttelseslov.

Mener brevet var en offentlig sak

NTB melder at Associated Newspaper har bestridt anklagene i søksmålet. De hevder at det var venner av hertuginnen selv som gjorde brevet til en offentlig sak ettersom de beskrev brevet til magasinet People.

Ifølge NBC News er selskapet skuffet for at ikke alle bevisene har blitt hørt og testet. De mener at hun forventet eller mente at brevet skulle bli offentlig, og argumenterer publisiteten med retten til ytringsfrihet.

Selskapet skal etter hvert avgjøre om de ønsker å anke saken.

Status nå er at hertuginnens advokat har tilbudt et forlik ettersom advokaten mener Associated Newspapers ikke kan vinne saken.

Selv om Meghan har vunnet saken mener dommeren at det bør gjennomføres en begrenset rettssak der de kan avklare de ulike spørsmålene rundt opphavsrett.