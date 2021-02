Hotellkonsern konkurs – tre personer pågrepet av Økokrim

Økokrim etterforsker mistanke om straffbare forhold som er avdekket under konkursbehandlingen av hotellkonsernet Maribel AS.

Tre personer ble onsdag pågrepet og siktet for grov økonomisk utroskap, opplyser Økokrim i en pressemelding.

I forbindelse med pågripelsene ble det foretatt ransakninger flere steder på Østlandet og Vestlandet.

– Konkurskriminalitet er et samfunnsproblem som blant annet rammer kreditorene og svekker tilliten til næringslivet, og særlig alvorlig er det hvis man urettmessig tapper økonomien i et selskap som er i en sårbar økonomisk situasjon. Etterforskningen skal nå avklare om det har skjedd noe straffbart, sier førstestatsadvokat Bård Thorsen.

De siktede fremstilles for fengsling i Oslo tingrett torsdag.



Økokrim understreker at etterforskningen er på et tidlig stadium. De utelukker ikke at flere blir pågrepet.