Miniputt får like mange plasser som Norge: – Djevelens ironi

Vetle Sjåstad Christiansen ville vært en medaljekandidat i VM, men går garantert glipp av mesterskapets tre første distanser.

Om hans lagkamerater presterer på høyt nivå i sprint og jaktstart - og spesielt hans gode kamerat Johannes Dale - er det stor sannsynlighet for at Sjåstad Christiansen blir som en ren turist å regne i Pokljuka.

– Det er småkjipt å tenke på at jeg har mulighet til å gjøre en av mine beste sesonger i verdenscupen sammenlagt. Jeg fratas muligheten til å kjempe om poeng på sprint og jaktstart, så det er medaljens bakside ved å være norsk og ha forholdene tilrettelagt for å bli best, sier Sjåstad Christiansen.

Norge - Bulgaria 3211 - 31

På fredagens sprint er det fire norske utøvere som får gå, som også er nummer 1, 2, 3 og 4 i verdenscupen sammenlagt.

Da hjelper det lite at Vetle Sjåstad Christiansen er nummer 11 og udiskutabelt tilhører verdenseliten - for Norge har bare fire plasser tilgjengelig.

Det samme har blant andre miniputtnasjonen Bulgaria, der beste sammenlagtutøver i verdenscupen er Vladimir Iliev på 52. plass. Neste bulgarer er nummer 84 og heter Dimitar Gerdzhikov.

De to siste bulgarerne som skal gå VM-sprint fredag er Anton Sinapov og Blagoy Todev. Ingen av disse har verdenscuppoeng denne sesongen.

Oppsummert har Norge tatt 3211 verdenscuppoeng denne sesongen. Bulgaria har 31. Antallet VM-plasser er like fullt identisk, fordi Bulgaria havnet på 15. plass i nasjonscupen sist sesong. Den 16. beste nasjonen og helt ned til den 25. beste nasjonen får tre plasser.

Vladimor Iliev (til venstre) er beste bulgarer i verdenscupen med sin 52. plass. Likevel har det bulgarske laget akkurat samme antall plasser på VM-sprinten som Norge. Foto: Robert Henriksson

Foran neste sesong ønsker Norge å endre reglene, slik at noen av verdens beste utøvere skal slippe å bli plassert på sidelinja til sesongens høydepunkt.

Kongress neste høst

Når neste IBU-kongress avholdes i september neste år, vil Norge fremme forslag om å garantere topp 15 i verdenscupen startplass i samtlige individuelle mesterskapskonkurranser.

– Det er synd og merkelig at en løper som er nummer 11 i verdenscupen ikke får gå i et VM. Vi må fremme et forslag fra Norge om at det må skje en regelendring, sier landslagssjef Per Arne Botnan.

– Er du topp 15 i verdenscupen før VM starter, bør du være direkte kvalifisert. Så får vi se hva andre nasjoner synes. På en kongress er det ofte slik at dersom en sterk nasjon ønsker noe, går de små nasjonene imot det. Men dette kan jeg ikke se vil ha stor innvirkning på de mindre nasjonene, sier han.

Trues av tøffe rivaler

Vetle Sjåstad Christiansen er akkurat nå kvalifisert for den avsluttende fellesstarten i VM, fordi Norge har en ekstra plass takket være Johannes Thingnes Bøs gullmedalje på distansen i fjor.

Men denne plassen er på ingen måte trygg, for de 30 som får gå fordeles slik:

*De 15 beste i verdenscupen totalt.

*Eventuelle medaljevinnere på individuelle distanser i VM som ikke er topp 15 i verdenscupen.

*Resten fylles opp med utøvere som har levert de beste resultatene i selve mesterskapet.

Om Sjåstad Christiansen ikke får gått en eneste distanse før fellesstarten, ramler han etter all sannsynlighet ut av topp 15 i verdenscupen totalt. Bak seg for øyeblikket har han blant annet sterke løpere som Arnd Peiffer, Erik Lesser, Benedict Doll, Alexander Loginov, Fabien Claude og Simon Eder.

– Får lyst til å knekke beina hans



Dermed er han trolig avhengig av å få gå 20-kilometeren neste onsdag - og da må trolig Johannes Dale gå seg ut av laget i løpet av sprinten og jaktstarten.

– Dessverre er det ikke fysisk noe mer jeg kan gjøre, det er opp til de andre gutta å prestere på sprint og jaktstart. For meg ser det ut som de er klare for oppgaven. Jeg prøver meg ikke på mind games, så ond er jeg ikke. Jeg håper innerst inne at de blir nummer 1, 2, 3 og 4, selv om det medfører at jeg ikke får gå noe i VM, sier Sjåstad Christiansen.

– Du får ikke lyst til å lokke Johannes Dale ut på terrassen og stenge døra i minus 10?

– Jeg får lyst til å knekke beina hans, men ikke noe mer enn det, flirer 28-åringen.

Men selv om han fint kan fleipe med situasjonen han har havnet i, legger han ikke skjul på at det er tøft å se skiskyting foran TV-skjermen.

– Her i VM er det bare fire som får gå, femte- og sjetteman er ganske gode også, men ikke gode nok. Djevelens ironi, kan du si, sier 28-åringen.

– Har du noen tro på at du får med deg fellesstarten?

– Jeg må være topp 15 sammenlagt i verdenscupen, og akkurat nå er jeg nummer 11. Det høres ganske lovende ut, men det ryker potensielt mange poeng i de neste løpene, og de bak meg er ikke smågutter. Får jeg ikke sjansen på normalstarten, så tror jeg det ryker akkurat. Men får jeg gå normalstarten og tatt noen poeng der, så tror jeg at det går med god margin.

– Og da kan du plutselig få gå stafetten også?

– Ja, og fellesstarten. Det blir enten null eller tre renn på meg i VM, sånn jeg ser det, sier Sjåstad Christiansen.

Trenger 50+1

IBUs kommunikasjonssjef Christian Wrinkler sier Norge vil trenge støtte fra 50 prosent av kongressen, pluss én stemme, for å få innført regelendringen.

Alle medlemsnasjoner har en stemme som teller like mye. Norge har én stemme, det samme har for eksempel India.

– Hva synes dere om at den ellevte beste utøveren i verdenscupen ikke er kvalifisert for sprinten i VM?

– Det er IBUs plikt å sørge for at konkurransene gjennomføres i tråd med konkurransereglene som medlemsnasjonene har fastsatt, svarer Wrinkler.