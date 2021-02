Vålerenga ute av Champions League etter høydramatisk avslutning

Brøndby – Vålerenga 6–5 etter straffer (1–1 eeo.)

Innreiseregler gjorde det umulig for Vålerenga å møte Brøndby på eget gress. Dermed bestemte klubbene i samråd med Uefa at 16-delsfinalen skulle bli spilt over ett oppgjør i Danmark.

Vålerenga fikk en strålende start på kampen da de allerede etter 16. minutter fikk tildelt et straffespark. Dejana Stefanovic var iskald da hun satte ballen i mål.

Den regjerende seriemesteren forsvarte seg heroisk, og danskene hadde store problemer med å overliste Vålerenga-keeper Hannah Seabert, men da det gjensto tolv minutter av kampen fikk de drømmetreff.

Josefine Hasbo klinket til fra 20 meter. Seabert strakk seg så langt hun kunne, men måtte se ballen gå inn helt oppe i hjørnet. Et vakkert mål av danskene.

Lagene måtte ut i ekstraomganger. Der hadde Vålerenga to store sjanser, men til slutt måtte det hele avgjøres med straffesparkkonkurranse.

Stefanovic hadde allerede scoret på straffespark i kampen, men under straffesparkkonkurransen bommet midtbanespilleren. Serberen var den eneste som bommet og dermed var Champions League-eventyret til Vålerenga over.

Etter kampen sier serberen at hun aldri før har bommet på et straffespark.

– Jeg er veldig skuffet. Spesielt over meg selv ettersom jeg bommet på straffesparket. Det er veldig tøft å tape i dag. Jeg synes vi var bedre enn dem, sier Stefanovic til Vålerengas hjemmeside etter kampen.



JUBEL: Danske Brøndby tok seg videre til åttedelsfinalen. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Fikk ikke lov til å registrere nye spillere

Blåtrøyene fra Oslo har etter sesongslutt signert fire spillere, samt at de har mistet flere. Blant andre stjernespillerne Sherida Spitse (Ajax) og Ajara Njoya (Atlético Madrid).

Inn har Elise Thorsnes, Ylinn Tennebø, Camilla Huseby og Amanda Andradottir kommet.

Dessverre for Vålerenga fikk de ikke dispensasjon fra Uefa til å registrere dem. De kan først registreres 25. februar.

Motstanderne fra Danmark har vært i Champions League hver eneste sesong siden 2003, og har dermed langt mer erfaring enn Vålerenga i den prestisjetunge turneringen.

Norske Malin Sunde spilte hele kampen for Brøndby. Hun har en fortid i Trondheims-Ørn (nå Rosenborg) og Sandviken.