Eckhoff reagerte på svenskenes sex-oversettelse

– Følte det som om jeg har vært med på «Ex on the Beach» eller noe sånn, men det har jeg ikke, sier Tiril Eckhoff om uttalelsen hun synes ble noe overdrevet av svensk presse.

(POKLJUKA/TV 2): Da Tiril Eckhoff tok sesongens fjerde verdenscupseier 8. januar, beskrev hun juleferien på denne måten:

– Jeg sa at jeg skulle spise, sove og «make love» i julen, og det er vel det jeg har gjort. Og så har jeg trent bittelitt i tillegg, sa hun med et smil.

I den ferskeste episoden av podkasten «Kant ut» like før VM i skiskyting, som hun har sammen med Ingrid Landmark Tandrevold, nevnte Eckhoff igjen at hun ønsket å dra hjem før VM for å slappe av og «make love».

– Ja, jeg sa jo det, svarer Eckhoff lattermildt under torsdagens pressetreff i Pokljuka.

– Har du fått noen respons etter uttalelsen enten i podkasten eller gangen før?

– Nei, det har ikke blitt noe særlig spørsmål til podkasten. Det er mer utlendingene, spesielt Sverige da de oversatte det, sier Eckhoff og forklarer:

– Jeg mener jo love er love, altså det er kjærlighet. Men når svenskene oversatte det var det mer brutalt med at jeg skulle «sova, äta og ha sex». Da ble det så mye mer ekstremt da. Jeg følte det som om jeg har vært med på «Ex on the Beach» eller noe sånn, men det har jeg ikke, sier hun og ler.

Men å komme hjem og lade batteriene, enten på den ene eller andre måten, etter en hektisk konkurranseperiode er viktig.

– Det er viktig for hodet å slappe av, og i hvert fall for min del som er en streber og alltid vil litt til. Men jeg tror det var veldig mange som lurte på om jeg hadde hatt en god juleferie, sier Eckhoff med et smil og understreker:

– Det er bare gøy å ha det litt morsomt.