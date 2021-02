Skandalescenene i Paris: Åpner disiplinærsak mot to dommere

Det var under Champions League-kampen mellom PSG og Istanbul Basaksehir hendelsen skjedde. Spillerne valgte å gå av banen da de mente at Coltescu hadde kommet med en rasistisk kommentar til Basaksehirs assistenttrener Pierre Webo.

Kampen ble ikke satt i gang igjen, men ble ferdigspilt dagen etterpå med et nytt dommerteam.

Uefas disiplinæretterforsker har levert sin rapport der han antyder at ordene til fjerdedommer Coltescu ikke var ment som rasisme, ifølge en rapport som L'Equipe har fått tak i.

Etterforskerens rapport kommer trolig til å spille en rolle videre, men disiplinærnemnda kan imidlertid ta en annen avgjørelse.

Uefa har nå opprettet en disiplinærsak mot de to dommerne Sebastian Coltescu og Octavian Sovre. Avgjørelsen er ventet å komme innen to til tre uker, ifølge den franske avisen.

Det står ingenting om at disiplinærsaken handler om rasisme, men Uefa henviser til artikkel 11. i Uefas disiplinære regler.

Artikkel 11. handler om at medlemmer av Uefa må respektere lovene, vedtektene, forskriftene og prinsippene om etisk oppførsel, integritet og god sportsånd.

Artikkel 14. som omhandler rasisme er ikke nevnt i Uefas pressemelding.

Dette skjedde

14 minutter var spilt da Pierre Webo i støtteapparatet til Istanbul Basaksehir henvendte seg rasende til den rumenske fjerdedommeren Sebastian Coltescu.

– Hvorfor sa du «negro», ropte han flere ganger i retning fjerdedommeren.

Samtidig så hoveddommeren ut til å gi rødt kort til en av dem som protesterte.

Flere spillere og trenere fra begge lag strømmet til den tekniske sonen utenfor banen. Demba Ba, som satt på benken fra start for Istanbul Basaksehir, raste mot fjerdedommeren.

– Du sier aldri «den hvite fyren», du sier «den fyren». Så hvorfor, når du nevner en svart fyr, må du si «den svarte fyren?», sa angrepsspilleren.

Gulbrandsen havnet midt i dramaet

TV 2 var i kontakt med Basaksehir-spiller Fredrik Gulbrandsen etter hendelsen. Han var sjokkert over scenene som hadde utspilt seg timer før. Han beskrev det som noe av det sykeste han hadde opplevd på en fotballbane.

– Absolutt, men jeg mener vi gjorde helt riktig. Når slike ting skjer, må det komme en reaksjon. Hvis ikke hadde det vært glemt etter kampen, skrev Gulbrandsen i en SMS til TV 2.

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg syntes det var sterkt å se hvordan spillere fra begge lag reagerte umiddelbart.

– Å se solidariteten blant spillerne på tvers av lagene i det øyeblikket, synes jeg er ganske sterkt. Jeg tror ikke at jeg har sett det på et sånt nivå før, sier Finstad Berg.

– Jeg har sett spillere gå av banen tidligere, og jeg har sett situasjoner der begge lag har gått av banen, men ikke på den scenen her. Det er veldig spesielle omstendigheter. Det er ikke publikum som roper noe, og heller ikke en situasjon mellom to spillere, men en fjerdedommer som er der for å passe på at alt går riktig for seg og skal beskytte spillerne. At han er en del av dommerteamet, gjør saken ekstremt spesiell, konstaterer hun.

NEI TIL RASISME: Dagen etterpå møttes lagene for å spille ferdig kampen. Da stilte Kylian Mbappe og Neymar opp i disse T-skjortene. Foto: Franck Fife

Finstad Berg understreker at det er vanskelig for henne å si noe om den språklige konteksten all den tid hun ikke kan rumensk. Men:

– For det første er det såpass mye oppmerksomhet rundt akkurat denne typen ord. Selv om det kun er navnet på en farge på rumensk, bør man hvis man dømmer en turnering hvor slagordet er «respect» og hvor man har hatt utallige rasismekampanjer, vite at man ikke kan bruke det ordet på banen. Eller varianter av det ordet, sier Finstad Berg.

– Demba Ba oppsummerer det veldig godt når han spør hvorfor han skal legge til det med hudfarge. Hvorfor skal man alltid påpeke at det er «den svarte fyren?». Det er her frustrasjonen ligger. For spillerne er det ikke første gang de opplever noe lignende, det gjør de gang, etter gang etter gang.