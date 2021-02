Ny «supermedisin» mot fedme: – Dette har vi ventet på lenge

– Dette har vi ventet på lenge, sier fedmeekspert og professor Jøran Hjelmesæth til TV 2.

Hjelmesæth er leder ved senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold og professor ved Universitetet i Oslo. Han håper at medisinen vil være godkjent for bruk i Norge om et års tid.

Økt livskvalitet

OPTIMISTISK: Professor og fedmeekspert Jøran Hjelmesæth Foto: Sykehuset i Vestfold

Medisinen, som produseres av det danske selskapet Novo Nordisk, heter semaglutid.

Den settes med sprøyte eller penn en gang i uka, og inneholder metthetshormonet GLP-1.

– Hormonet GLP-1 skilles vanligvis ut fra celler i tynntarmen, og gjør at du blir mindre sulten og fortere mett, sier Hjelmesæth.

En omfattende studie viser at medisinen kan redusere kroppsvekten hos folk med alvorlig fedme med hele 15 prosent.

Det er tre ganger så mye som lignende medisiner som allerede finnes på markedet, som i snitt har gitt 5 prosent vektreduksjon.

Ifølge Hjelmesæth er dette svært gode nyheter for pasienter med en kroppsmasseindeks (KMI) på 35 eller mer.

– Jeg er kjempeglad på vegne av dem som sliter med alvorlig fedme, sier han.

Kraftig redusert vekt

Nærmere 2000 personer deltok i studien, i 16 forskjellige land. De fikk enten semaglutid eller en placebosprøyte injisert ukentlig i totalt 68 uker.

RASTE NED I VEKT: Flere av deltakerne i studien reduserte kroppsvekten med over 20 prosent. Foto: NTB

De som fikk medisinen reduserte i snitt kroppsvekten med 15 prosent, mens tilsvarende tall for de som fikk placebomedisinen kun var 2,4 prosent.

Mer enn en tredjedel av de som fikk medisinen reduserte kroppsvekten med over 20 prosent, og mange fikk færre eller reduserte symptomer på diabetes 2.

For en person på 120 kilo tilsvarer det en vektreduksjon på 24 kilo.

Medisinen vil også kunne bidra til å holde redusert vekt.

Hjelper mot diabetes 2

Semaglutid kan også redusere risikoen for følgesykdommer av overvekt, blant annet diabetes type 2.

Fedme medfører økt risiko for alvorlige sykdommer, som hjerte- og karsykdom, demens og kreft. I Norge i dag har omtrent hver femte voksne person fedme.

Fedme defineres som at man har en kroppsmasseindeks (KMI) på mer enn 30. Tall fra WHO viser at Norge er på fjerdeplass i Vest-Europa på listen over land med mest fedme.

KMI hos normalvektige ligger mellom 18,5 - 24,9.