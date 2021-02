Lea (2) har flere alvorlige diagnoser – nå frykter moren for datterens fremtid

Lea (2) er avhengig av flere helsetjenester for å utvikle seg best mulig, men koronarestriksjonene fører til kutt og utsettelser i tjenestetilbudene.

En liten sjarmør på drøyt to år nettopp har lært å gå. Med taktfaste skritt kommer hun mot oss.

Lea er høyt og lavt mye av tiden, slik toåringer skal være.

Til kroppen har hun en drøyt tre meter slange som er koblet til et kateter som går rett i hjertekammeret. Et apparat på hjul, en intravenøs pumpe, sørger for at hun får livsviktig næring.

HENGER PÅ: Lea har akkurat lært å gå og en 3,5 meter lang slange koblet til en næringspumpe gjør at mor Lene må følge med. Foto: Pål Schaathun

Kromosomfeil

Datteren til Lene Nilsen ble født med en kromosomfeil som gjør at hun har flere alvorlige problemer med noen av kroppens viktige organer.

– Hun har blant annet problemer med nyrene og tar heller ikke til seg næring, derfor går det en slange inn i hjertekammeret, slik får hun får intravenøs næring 19 timer i døgnet, forklarer Lene Nilsen.

TRENGER OPPFØLGING: Timer med fysioterapi og spesialpedagog er viktig for at Lea skal utvikle seg best mulig. Kuttene frykter mor kan få konsekvenser på sikt. Foto: Pål Schaathun

Diagnosen Wolf-Hirschhorns syndrom gjør at noen av organene i kroppene ikke fungerer. Hun har epilepsi og noen flere utfordringer.

– Hun er forsinket i utviklingen på alle områder og det er vanlig med psykisk utviklingshemming, forklarer mor til Lea.

LIVSVIKTIG PUMPE: Tarmene funger dårlig, så i stedet strømmer næring inn i den lille kroppen i 20 av døgnets 24 timer, via slange inn i hjertekammeret. Foto: Pål Schaathun

Derfor er Lea avhengig både av fysioterapi for å stimulere muskulaturen og spesialpedagog som kan hjelpe henne med å kommunisere og sosiale ferdigheter.

Så kom plutselig pandemien til Norge. Og i mars i fjor ble mange liv brått påvirket på ulikt vis. For Lea fikk restriksjonene større konsekvenser enn for mange andre.

Noen sliter mer

Koronapandemien og alle restriksjonene er en tøff påkjenning for mange, både ungdommer og voksne. For noen er derimot konsekvensene mer alvorlige.

Lea er en av landets 350.000 kronisk syke og funksjonshemmede som har mistet store deler av tjenestene de er avhengige av i hverdagen.

Lea trenger jevnlig fysioterapi og spesialpedagog, men koronarestriksjonene har rammet henne og familien hardt.

MYE MEDIKAMENTER: Lea må ta mer enn 20 medisindoser i døgnet. Foto: Privat

– Vi har fått kutt i timer med spesialpedagog som skal hjelpe henne å lære språk og kommunikasjon i lange perioder med økte restriksjoner i kommunen. Fysioterapitilbudet er redusert og noen ganger blir behandlinger og kontroller på sykehus utsatt.

– Hvor store kutt har hun fått i tjenestene?

– Hun har fått omtrent 50 prosent av det hun har vedtak på.

Nilsen mener kommunen gjør det de kan, og på grunn av smittevernsrestriksjonene forstår hun at kontakten med både spesialpedagog og fysioterapeut må reduseres.

Bekymret

– Jeg er bekymret for hennes utvikling, når dette pågår over lang tid. Vi vet at små barn lærer mye mer enn voksne gjør, og i disse årene nå er det kjempeviktig at hun får mest mulig utvikling for å kunne klare seg selv best mulig når hun blir stor.

Lene er ergoterapeut har jobbet som ambulansesjåfør og har medisinsk kompetanse – nå gjør hun jobben som fysioterapeuten og spesialpedagogen skal gjøre, for å begrenser konsekvensene av pandemien.

– Hvordan har du opplevd snart et år med korona og restriksjoner?

– Veldig mye tyngre. For at ikke utviklingen til Lea skal bremse, så må jeg overta en del av den jobben som både fysioterapeuten og spesialpedagogen gjør.

For å sikre at hun gjør denne jobben best mulig, sitter hun ofte oppe til midnatt for å forsøke å lære mest mulig.

MINNE FRA SYKEHUSET: Lea har vært mange dager på sykehus. På grunn av korona, blir nå noen av innleggelsene utsatt. Foto: Pål Schaathun

– Det går så vidt rundt, men jeg vil jo at for at hun skal få mulighet til å klare seg best mulig.

En fersk spørreundersøkelse fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) viser at mange sliter mer psykisk og har dårligere funksjonsevne. En av tre oppgi at de har forverret helse samt økte smerter og ubehag.

Mister viktig behandling

Også Lea sin 12 år gamle storesøster Thea er rammet. Hun har cerebral parese og rammes hardt etter snart et år med kutt i den viktige varmebasseng-behandlingen. Dette er én av mange restriksjoner.

– Hun har mye smerter i ledd og varmtvannbasseng hjelper. Når har hun mer smerter og samtidig fører dette til mer bruk av medisiner, sier Nilsen.

Mens storesøster kan ha kontakt med flere, er Lea sin omgang med mennesker veldig redusert.

Lea kan ikke gå i barnehage og hun er i en utsatt gruppe som må skjermes.

– Ved innleggelser mister hun kontakt med sine nærmeste omsorgspersoner, og hun har ingen nytte av å kommunisere via sosiale medier. Vi er helt isolert, vi treffer kun helsepersonell, resten av tiden tilbringer vi hjemme.

SENERE UTVIKLET: Lea vil aldri kunne kommunisere som friske mennesker, men mamma Lene håper at hun i stor grad skal kunne lære seg å kommuniserer blant annet ved hjelp av tegnspråk. Foto: Pål Schaathun

Kan påvirke utviklingen

– Er du redd for de langsiktige konsekvensene?

– Hvis dette vedvarer lenge, så tror jeg det vil påvirke hennes utviklingsmuligheter til å kunne klare seg selv som voksen.

Lene sier hun ikke klandrer kommunen for kutt i helsetjenestene. Hun forstår at situasjonen tilsier at helsepersonell og ansatte må begrense omgangen med alle de som man normalt omgås med, for å begrense faren for smittespredning.

– Hvordan har dette året vært for Lea?

– Hun takler alt strålende, men man ser jo at hun blir glad de få gangene hun treffer andre barn.

– Hvordan klarer du å holde motivasjonen oppe?

– Motivasjonen er at vaksinen er på vei, det går mot vår og jeg har tro på at vi totalt sett skal komme ut at dette på en god måte.

Kommunen har stor forståelse

I en post skriver Bjørnafjorden kommune at pandemien har gitt kommunen nye rammebetingelser for tjenesteleveranser til innbyggerne og spesielt krevende er dette opp mot sårbare barn og unge.

– Vi har stor forståelse for at dette har skapt usikkerhet og vanskeliggjort situasjonene for mange familier, forklarer Ingrid Kristin Askvik, enhetsleder for PPT i Bjørnafjorden kommune.

Kommunen opplyser at nedstengingen og påfølgende restriksjoner gjorde sitt til at tjenestene raskt måtte finne nye måter å løse oppgavene på.

– Gjennom godt samarbeid med barnehagene, skolene og familiene opplever vi at løsningene har vært gode og at vi har kunne ivaretatt oppgavene til beste for barna og elevene innenfor det handlingsrommet vi har, forklarer Askvik.

Kommunen har tatt i bruk digitale løsninger for veiledning av foresatte, trening med barn og elever, og fysiske treffpunkt på andre arenaer enn de man vanligvis bruker.