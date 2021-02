Manchester United-supporter Tarjei Bø innrømmer «guilty pleasure»

(POKLJUKA/TV 2): I et VM midt i koronapandemien blir det mye tid til TV-seing på hotellrommet for de norske skiskytterne. For noen innebærer det fotball, og i vennskapet mellom Vetle Sjåstad Christiansen og Tarjei Bø er det for øyeblikket litt «dårlig» stemning.

For mens Manchester United-supporter Bø nyter opptur i årets sesong, går det tråere for Sjåstad Christiansens Liverpool.

– Nå har jo Vetle vært veldig høyt oppe i et par år, men nå må han bite litt i det sure eplet, for nå er jo de helt under pari, sier Bø med et glis.

Innrømmer guilty pleasure

Bø har ingen problemer med å sende noen stikk til lagkameraten:

– Han sjarmerende Klopp ble jo plutselig helt usympatisk. Så det er rart hvor lett ting er når du vinner, og hvor vanskelig det er å være hyggelig når du taper, sier Bø og referer til intervjuet der Liverpool-manager Jürgen Klopp fyrte løs mot en reporter.

– Så du har det bedre enn Vetle om dagen?

– Mye bedre. Jeg skal gå VM og United ligger foran Liverpool på tabellen. Det er et veldig bra 2021 foreløpig, sier Bø som må innrømme at han har en guilty pleasure:

– Nå er nok min guilty pleasure å se på Liverpool. Det er jo noe som er litt flaut om dagen, men som jeg tør siden de er dårlig, sier han spøkefullt.

– Mye skuffelse

Sjåstad Christiansen har ikke vanskelig for å innrømme at livet som Liverpool-supporter ikke er like enkelt om dagen.

– Det hjelper ikke på humøret at det går trått med Liverpool når jeg ikke får gå sprint eller jaktstart her (i Pokljuka) en gang. Jeg skulle gjerne sett at jeg hadde noe å glede meg til når jeg kom hjem på hotellrommet etter en seig trening i snøværet alene, men akk nei. Enn så lenge er det mye skuffelse på soverommet, også, sier han spøkefullt.

For det er flere fotballkamper som spilles mens skiskytterne er i VM. Det fører ofte til diskusjoner.

– Vi sitter ofte på middagsbordet og diskuterer spillestil og hvordan kampene har gått. Jeg må si jeg var litt enig med Tarjei her om dagen at United spiller ganske bra nå, dessverre for min del, sier Sjåstad Christiansen og legger til:

– Jeg skal være såpass ærlig og si at de har vært gode og Solskjær har gjort en utrolig imponerende jobb. Han var vel favoritt til å få sparken her for ikke veldig mange månedene siden, og han har snudd skuten. Så det er litt morsomt i og med at han er norsk, men ellers så hater jeg det, sier Sjåstad Christiansen og ler.

Dale: – Vetle blir skikkelig sur

At det er litt fotballsplid mellom Bø og Sjåstad Christiansen merker lagkameratene.

– Jeg kan merke det på Vetle hvis det går dårlig, for da blir han faktisk skikkelig sur. Det er ikke tull en gang. Når han ser på kamper, ser man at det betyr mye for ham. Han skriker og hopper opp og ned, forteller Johannes Dale.

– Har du noe fotballag?

– Nei, den fotballgreien stryker jeg på, rett og slett. Men når jeg ser Vetle sitt engasjement, skulle jeg nesten ønske at jeg hadde et favorittlag. Men det har jeg ikke.

Men selv om Bø lever godt som United-supporter for øyeblikket, er ikke hver dag en fryd for ham heller.

– Jeg skjønner at folk blir frustrerte når vi går skiskyting og de ser oss bomme. Jeg blir jo like frustrert når jeg ser United slippe inn mål på overtid. Så jeg har jo et elsk/hat-forhold til det å være supporter, fordi det er bølgedaler og topper, akkurat som i skiskyting, sier Bø.