Landslagskapteinens tøffe tid: – Det har vært en kjip situasjon

Da Fulham offentliggjorde sin 25-mannstropp til Premier League i oktober i fjor, ble det tydelig at Stefan Johansen ikke var en del av manager Scott Parkers planer. Finnmarkingen ble veid og funnet for lett – for andre gang etter et opprykk med London-laget måtte han finne seg i å se Premier League fra sidelinjen.

– Når man føler at man har bidratt ganske mye for å komme opp dit, så er det utrolig kjipt ikke å få være en del av det, men jeg har gjort det jeg kan og da er det opp til manageren. Sånn er det dessverre noen ganger, og om han foretrekker noen andre, så er det ikke så mye man får gjort med, det må man bare leve med, sier Johansen til TV 2, før han legger til:

– Så må det heller bare gå en liten djevel i deg, og så får man vise det på andre måter at man vil være der. Og får man først sjansen, må man bidra med det man kan og ta vare på den.

Det er ikke første gang Johansen har havnet i kulden etter å ha hjulpet Fulham til opprykk. Etter å ha startet 43 kamper og bidratt med åtte mål og åtte målgivende pasninger i opprykkssesongen i 2017/2018, fikk han ikke ta like stor del i Premier League-moroa sesongen etter. Johansen fikk kun tolv opptredener og i januar 2018 ble han utlånt til den daværende Championship-klubben West Bromwich.

– Det har vært en kjip situasjon selvfølgelig. Det var litt sånn på an igjen med sånn som det var forrige gang. Man føler man har vært en viktig bidragsyter for å få de opp i Premier League, så blir det litt det samme igjen med at de henter masse nye spillere. Det var selvfølgelig en kjip greie, forklarer 30-åringen.

GLAD FOR OVERGANG: Johansen er godt fornøyd med overgangen til QPR og sier at en rolle som stallfyll i Fulham er uaktuelt. Foto: Paul Childs

Ga klar beskjed

Fulham-manager Scott Parker sa til TV 2 i november at Johansen fortsatt hadde mulighet til å spille seg inn i troppen, som skulle revurderes i januar.

– Nå må han trene hardt slik at han forhåpentligvis gjør avgjørelsen min i januar vanskeligere. Han har vært viktig her lenge, og han er ikke ute av bildet, sa Parker den gang.

Johansen har på sin side vært krystallklar på at en tilværelse som stallfyll er uaktuelt.

– Jeg hadde en prat med Scott der han sa at det kanskje var mulighet for å være med i troppen, men jeg sa ganske klart til han at jeg føler det var langt å gå fra å ikke være noe involvert til å få spille så mye fotball som jeg ønsker. Da sa jeg at vi ser hva som skjer i januar, forklarer Johansen, og fortsetter:

– Det var et ganske kraftig ønske for meg å komme meg bort derfra med den situasjonen som var. Jeg er i en alder der jeg føler jeg har masse å gi og jeg måtte spille fotball igjen, det var det viktigste i den sammenhengen.

Avgjørelsen ble derfor enkel da London-laget Queens Park Rangers meldte sin interesse i januar.

– Man har en familieløsning der man har en datter som går på skole og sånne ting, så det var egentlig helt ideelt med QPR. Vi får bo på samme plass, det tar bare fem-ti minutter lenger til treningsanlegget og det er en tradisjonsrik klubb som har et stort navn i England. Det passet helt perfekt, både med tanke på deres og min situasjon, forklarer han.

Fortsetter gjerne som landslagskaptein

Johansen har fått en meget god start på tilværelsen på Loftus Road, og midtbane-krigeren har hjulpet laget til fire seire på sine fire første kamper.

– Man har merket i løpet av det siste halvåret når man ikke spiller så mye, at det er klart at man savner det. Det er liksom ikke det samme å bare være på trening. Det er de kampene som gjør alt verdt det , smiler han.

Og viktigheten av jevnlig førstelagsfotball ble enda større for vår nåværende landslagskaptein da Ståle Solbakken tok over som ny landslagssjef i desember.

– Jeg har snakket med Ståle, og det er viktig for han at spillerne spiller i klubbene sine. Jeg føler at jeg har mye igjen å gi, så får vi se. Det er en utrolig spennende generasjon som kommer opp på landslaget nå og det er spennende med Ståle og hans fotballfilosofi. Det tror jeg kan bli veldig bra, sier Johansen, som ikke legger skjul på at han gjerne fortsetter som kaptein.

– Ja, men uansett om man blir det eller ikke så må man prøve å bidra med det man kan. Nå har jeg vært det i fire år og selvfølgelig så henger det høyt. Det er en utrolig stor ære å få være det. Å få være kaptein for landet sitt er noe både jeg og familien er meget stolte av. Jeg har sett på det som en ære mens jeg har vært det, sier Johansen, før han legger til:

– Det får være opp til Ståle om han ønsker om jeg skal fortsette, men vi har ikke pratet noe om det.

EN ÆRE: Stefan Johansen forteller at han gjerne fortsetter som landslagskaptein og at tiden med bindet rundt armen har vært en ære. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

En ting både Solbakken og Johansen derimot virker å være enige om er at rollen som kantspiller på landslaget er historie.

– Jeg tror både jeg og Lars mente at det ikke var min beste posisjon, men vi følte at jeg gjorde en ok jobb der. Noen matcher var dårligere enn andre selvfølgelig, men jeg har i alle fall fått et signal på fra Ståle at man er tiltenkt en mer sentral rolle nå, forklarer Johansen, som innrømmer at prestasjonene varierte under Lars Lagerbäcks ledelse.

– Det er klart at det blir litt mer likt ut ifra det man gjør i klubben. Det er jo to forskjellige roller, men man må bare prøve å løse det på best mulig måte. Det fungerte ok på kant, selv om noen matcher var verre enn andre dessverre, men sånn er fotballen. Det er opp- og nedturer, sier han med et smil.

Usikker framtid

I QPR har Johansen blitt brukt sentralt på midtbanen, og nå handler alt om å finne tilbake til godformen. Lørdag scoret han sitt første QPR-mål i 2-1-seieren mot Bournemouth.

Låneavtalen med klubben strekker seg ut sesongen, og om det blir en retur til Fulham er fortsatt usikkert.

– Det er veldig usikkert, om jeg skal være helt ærlig. Jeg har ett år igjen på kontrakten, men jeg vet ikke. Jeg har fått litt miksa signaler. Det er jo åpenbart at man kanskje ikke er tiltenkt i noen førsteellever og det er ganske uaktuelt for min del i den tiden av karrieren jeg er nå, sier han bestemt.

Johansen vil derimot ikke avskrive Fulham helt, men understeker viktigheten av spilletid.

– Jeg har fått signaler fra klubben om at de kanskje ønsker å ha meg med videre, så det der blir en prosess når man kommer tilbake. Men jeg ønsker å spille fotball og jeg føler enda at jeg har masse å bidra med, så det å ikke være tiltenkt i nærheten av en kamptropp blir nok uaktuelt. Da blir det nok å se om man finner seg noe annet.

Men uansett om det blir Fulham, QPR eller en annen arbeidsgiver, det blir neppe noen retur til Norge med det første.

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg stortrives i England. Jeg synes det er en fantastisk kultur rundt fotballen her, bare se hvor mye det betyr for folk. Det synes jeg er utrolig artig å være en del av. Man blir vant til kulturen og livet rundt fotballen. Både jeg og familien stortrives med det, så vi har ikke tenkt oss til Norge med det første, avslutter Johansen med et smil.