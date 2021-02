Sårbar Dorthe Skappel i ny serie: – Sjokk å se seg selv slik

I fjor på denne tiden skrev mediene at programleder Dorthe Skappel måtte opereres, etter å ha hatt smerteanfall i et halvt år. Skappel hadde fått gallestein, og anfallene beskrev hun som like vonde som en fødsel.

Det leserne ikke fikk vite var at kameraene var med gjennom hele prosessen, noe som nå er den del av en ny miniserie:

«Dorthe Skappel - 25 år på skjermen».

– Jeg var egentlig ikke klar over at det skulle bli det det ble. Jeg har fått tilsendt promoen og det er et sjokk å se seg selv slik. Jeg ser helt råtten ut, ler Skappel rett før serien blir publisert.

Hun sier at hun vanligvis er langt mer privat, men at hun ikke angrer på åpenheten.

– Jeg var trygg hele veien, og stolte på teamet som var med meg. Så det var ikke noe problem. Men man tenker litt slik: «Åh Gud, deler jeg virkelig så mye?». Man kommer ekstremt nære, sier Skappel.

Støtte fra datteren

Under operasjonen hadde Skappel med seg sin datter Marthe, som alltid er der når det skjer noe med moren.

– Av en eller annen merkelig grunn så har det alltid vært Marthe som har vært med meg på slike operasjoner, sier Skappel i serien.

KLEM: En siste klem fra Marthe før Dorthe skulle opereres. Foto: Skjermdump

– Jeg har vært der så mange ganger, sier Marthe og ramser opp den ene ulykken etter den andre.

– Kanskje jeg bringer ulykke, ler datteren.

Under gallesteinoperasjonen satt hun smånervøs på venterommet.

– Det er alltid en sjanse for at det skal bli komplikasjoner, men man må jo bare tenke at det skal gå bra, sier Marthe i serien.

Se promoen til serien her:

Skappel legger ikke skjul på at det var deilig å ha datteren til stede.

– Hun er en trygg hånd å holde i. Hun er beroligende og sier alltid de riktige tingene. I den situasjonen var det nesten som at vi byttet roller.

Åpen om nye tider

I «Dorthe Skappel - 25 år på skjermen» får man også et innblikk i Skappels karriere. Fra hun lagde «Nattugla» under Ski-VM i 1996, til å bli den TV-dronninga som hun er i dag.

I siste episode åpner hun opp om følelsene da God kveld Norge gikk gjennom en stor forandring i fjor, og bygde et nytt studio med nye, yngre programledere.

– Det å omfavne to nye programledere, ta i mot de med åpne armer og si: «Vær så god, kom inn». Det har ikke bare vært lett.

– Jeg synes det er tøft å gi fra seg plassen, eller dele plassen. Samtidig så har jeg gått og ventet på dette i hvert fall seks år, forklarer Skappel.

«Dorthe Skappel - 25 år på skjermen» kan du se på TV 2 Sumo nå.