Avslører brorens interesse etter VM-gest

– Idol og The Voice ville ha meg, men jeg sa «rolig, jeg er opptatt», sier Tarjei Bø til TV 2.

(POKLJUKA/TV 2): Tarjei Bø måtte vike til fordel for Sturla Holm Lægreid på onsdagens mixed stafett, men det var ikke noe bitterhet å spore av den grunn.

Etter VM-gullet la Bø nemlig ut en video på sin story på Instagram hvor han sang deler av nasjonalsangen for full hals og med mye innlevelse.

Tarjei Bø sang for full hals på sin Instagram-story. Foto: Skjermdump Instagram

– Alle samarbeid og sponsorer som vi har er jo digitalt på sosiale medier, så vi må jo by litt på oss selv og de fortjente en sang i går. Selv om jeg ikke fikk stå på pallen, så kunne jeg i hvert fall synge for dem, sier Bø til TV 2.

– Har du fått noen reaksjoner etter du delte sangstemmen din med omverden?

– Det var jo Idol, The Voice, altså, det var mange som ville ha meg på scenen. Men jeg sa «rolig, jeg er opptatt med VM», fleiper Bø om tonene som kanskje ikke var av det reneste slaget.

Drikkevise og allsang

Johannes Thingnes Bø fikk med seg storebrorens gest og kan avsløre at det er ganske vanlig at Tarjei tar en trall.

– Det var en stor hyllest, kanskje ikke til oss, men..., sier han og ler før han fortsetter:

– Han liker å synge for oss andre. Vi kunne tenke oss å gi ut en låt sammen, da tror jeg han hadde vært i sitt ess. På ungdomsskolen husker jeg at han brukte mange timer på å lage musikk på dataen. Så han har det litt i seg, og jeg tror det er litt guilty pleasure at han liker å synge.

– Tarjei har ofte en sang på hjernen, og så tar han ut en setning av den sangen og synger den hele tiden selv om han ikke er klar over det. Til frokosten kan han gå rundt og synge den setningen hele tiden. Det skjer ofte, fortsetter Thingnes Bø og ler.

– Liker du å synge også?

– Ja, på en god fest med allsang eller en drikkevise rundt bordet. Det er ingenting som er bedre enn det. Det er en god følelse, svarer Thingnes Bø med et smil.

Sturla Holm Lægreid, som har fått skryt for sin egen stemme, likte godt at Tarjei Bø hedret stafettlaget med sang.

– Jeg synes det var flott, han tok virkelig i. Det er alltid nydelig å høre nasjonalsangen, sier han.

Høye forventninger til VM

Men fredag må sang og toner vike til fordel for VM-sprinten, og Tarjei Bø har store forventninger til årets mesterskap.

– Forventningene er ganske høye. Vi har et veldig bra lag og jeg har hatt en god sesong som gjør at jeg vet at jeg kan, sier han og legger til:

– Det viktigste er å være i posisjon til å lykkes, det er jeg nå, så får vi se om jeg klarer å sette sammen skigåing og skyting på samme dag. Når det først klaffer, ser det ut som en lek. Men det er små marginer som må klaffe.