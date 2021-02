Fikk verstingspris - dette svarer hun

«Jeg skriver på ingen måte denne teksten for å henge ut noen.»

Slik starter Instagram-innlegget til influenser Sophie Elise Isachsen som ble postet torsdag.

Det har stormet rundt influenseren, etter at det onsdag ble klart at Sophie Elise AS, bedriften til Isachsen, fikk prisen som årets «Gullbarbie». En pris delt ut av Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press, til den reklame- og medieaktøren som er best på å få ungdom til å føle seg verst.

– Vi mener millionbedriften Sophie Elise AS må ta et større ansvar, gitt den enorme påvirkningskraften influencerbedriften har på barn og unge, fortalte Lea Mariero, leder i Press – Redd Barna Ungdom.

Sophie Elise AS håver inn for millioner. I 2019 hadde selskapet inntekter på 6,8 millioner kroner.

Ønsker ikke ta ansvar for hvordan innholdet oppfattes

Isachsen forble stille samme dag som hun ble kåret til «Gullbarbie», men forteller nå hva hun tenker i et innlegg på Instagram.

Isachsen starter innlegget med å forklare at hun selv har blitt trigget i ung alder til å «ikke føle seg bra nok som hun er» og at det hele startet med en bok hun leste om spiseforstyrrelser.

«Som offentlig person som når ut til mange, kan man ikke stå til ansvar for hvordan enhver person av hundretusener oppfatter innholdet du sender ut. Det som er triggende for noen, kan være hjelpsomt for mange.», skriver Isachsen videre i innlegget.

26-åringen fra Harstad skriver at hun ble spurt om å være ambassadør for Gullbarbie i 2019. Dette takket hun altså nei til.

«...jeg mener at en slik pris på et generelt grunnlag er en utrolig lite produktiv måte å ta tak i ting på. Jeg tror ingen får det bedre av at folk blir hengt ut».

Press skriver at de flere ganger har forsøkt å invitere Sophie Elise AS til et møte.

– Vi vil gjerne ha en konstruktiv dialog om hvordan vi mener annonseringen kan endres slik at det ikke skader barn og unges psykiske helse, men vi har ikke fått noe svar, sier Mariero.

Lederen mener influensere og bedrifter som Sophie Elise AS ikke kan bli fritatt fra ansvaret de har overfor barn og unge.

– Det å sette sitt eget navn i bedriftsnavnet bør ikke være nok for å kunne slippe unna all kritikk.

Traumer etter overgrep

Videre i innlegget forteller influenseren om at hun selv har slitt mye med både «selvmordstanker, selvskading, en enorm seksuell usikkerhet og traumer etter overgrep», og at hun ikke fikk hjelp for dette.

«Dette er problemer som stikker DYPT, og som jeg har måttet ta tak i ved å aktivt og hver eneste dag jobbe med meg selv og ta ansvar for følelsene jeg har», skriver hun og fortsetter:

«Poenget mitt var; ved å be meg om å ta ansvar å endre meg, ber du meg også om å fjerne noe som faktisk hjelper mange...Dette vet jeg, for jeg hver dag bruker timesvis på å snakke med følgerne mine».



Får støtte

TV-personlighet og forfatter Hilde Skovdahl (51) ble både sint og lei seg da hun leste at Sophie Elise AS ble tildelt årets «Gullbarbie». Skovdahl hevder at det i dette tilfellet går ut over enkeltpersonen Sophie Elise Isachsen.

– Dette blir direkte dobbeltmoralsk, og mobbing av Sophie Elise. Ingen tenker på hennes AS, men hun som person, skriver Skovdahl i en mail til God kveld Norge.

REFSER VERSTINGPRIS: Hilde Skovdahl mener at årets «Gullbarbie» er et personangrep. Foto: Terje Bendiksby

Skovdahl har sett flere spydige kommentarer til influenseren på sosiale medier. 51-åringen stiller spørsmål ved hvor mye Sophie Elise, som ofte skriver om usikkerhet rundt kropp og liv, skal tåle.

– Det er så brutalt hardt. Dette er et personangrep mot henne, enn om Redd Barna Ungdom nekter på det og sier at det er AS de kritiserer. Det blir jo faktisk som å sparke en som ligger, forklarer hun.

Skovdahl sier at som en frodig kvinne selv er hun mot kroppsfiksering og mener alle er bra nok som de er, men er ikke enig i sluttresultatet i årets «Gullbarbie».

– Ja, vi skal kjempe mot kroppsfiksering og bruk av ensidige skjønnsidealer, men ikke på denne måten, understreker hun.



Offentlig gapestokk

I motsetning til støtten Isachsen får fra Hilde Skovdahl, poengterer influenseren i Instagram-posten at flere «kjente profiler» har brukt henne som en «offentlig gapestokk».

«Jeg blir beskyldt for å ikke ta ansvar. Jeg mener den største ansvarsfraskrivelsen du kan gjøre, er å ikke ta ansvar for dine egne følelser og reaksjoner».

Til slutt skriver Isachsen at hun har lært på veien og at det føles bra å visere til livets opp- og nedturer.

«...ikke alle bilder er perfekte (før var jeg usikker og ønsket ikke vise såkalte "feil"), men jeg var fortsatt meg», skriver hun og avslutter:

«Det var alt, og nå har jeg offisielt ikke mer å si om dette».



Sophie Elise har ikke svart på God kveld Norges henvendelser om saken.