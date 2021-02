Ronald (57) viser for første gang fram sin unike og verdifulle lekesamling

– Jeg har samlet siden jeg var knøttliten, forteller Ronald Hansen.

For første gang har han invitert media inn i lokalet han har innredet som et museum i Bergen. Her står det originale modeller av diverse bilmerker, seilbåter og tog i hylle på hylle.

– Andre samlere synes jeg er gal som tar dem ut fra originale esker og på den måten ødelegger noe av verdien. Jeg vil ikke ha dem i esker, men vise dem fram, sier 57-åringen.

SJELDEN: I utstillingen er det biler det finnes svært få av her i landet. Foto: Klaus Holthe / TV 2

Bevis på at alt er ekte

Mange av bilene har såkalte ekthetssertifikater som garanterer for spesifikasjonene og hvor mange eksemplarer som er laget.

– Disse bilene koster fra noen hundrelapper til 60 000 kroner for en bil, sier Hansen.

På veggene henger diverse sykler som var populære i Norge på 70-tallet.

CROSSMASTER: Dette var en populær guttemodell laget av DBS. Foto: Klaus Holthe / TV 2

– Her er både Tomahawk, Crossmaster, Apache med dobbel sal og gir på stangen. Den eldste Crossmasteren er fra 1950, sier samleren.

Alt er strøkent

Samlingen til Ronald Hansen viser også ungdomstiden hans. Mopedene står på rekke å rad. Alle er strøkne.

– Den første jeg hadde var Corvetten. Den var billig. Men Suzuki AC. Hallo! Det var drømmen, sier han entusiastisk.

GUTTEDRØMMEN: Som ungdom ønsket Ronald Hansen seg denne mopeden. Nå er den en del av samlingen. Foto: Klaus Holthe / TV 2

Mye har han spart på selv eller kjøpt på Finn. Noe har han også fått gratis eller billig fra andre som vet at han tar skikkelig vare på gjenstandene.

– Jeg skal ikke selge noe som helst. Det kommer aldri til å skje, sier Hansen.

Stolt samler

Han er spesielt stolt over samlingen sin av kjøretøy fra Tomte Lærdal. Lekene ble produsert i Stavanger fra 1950-tallet og er i dag ettertraktede samleobjekter i mange land.

– Det var et norsk industrieventyr. Bredden på hjulene og fargene er med på å avgjøre hvor sjeldne de er. Det må selvsagt også være i perfekt stand, sier 57-åringen.

Han forteller at han flere ganger har tenkt at han har nok, men at det er umulig å slutte med hobbyen.

– Jeg blir nok aldri ferdig. Selv om jeg har sagt til kona at jeg skal roe meg, så må jeg stadig inn på Finn og lete etter hull i samlingen. I tillegg får jeg meldinger fra folk som lurer på om jeg er interessert i ting, sier han.

Ønsker større lokale

Planen har hele tiden vært å stille ut samlingen, men med pandemien måtte det legges på is. Nå håper han at det plagsomme viruset snart forsvinner slik at han kan åpne opp for alle som vil se.

VARIERT: Gamle bensinpumper er også pusset opp. Foto: Klaus Holthe / TV 2

– Det skal ikke koste en krone, men det er trangt så jeg må nok slippe inn i små puljer. Helst skulle jeg hatt et større lokale med store vinduer, så om det dukker opp noe til en fornuftig pris slår jeg nok til, sier Ronald Hansen.

Han tror et besøk for mange vil være en reise tilbake til barndommen og ungdomstiden.

– De få som har vært her sier at de kjenner seg igjen. Der er den! Den hadde jeg når jeg var ung, sier 57-åringen fra Bergen.