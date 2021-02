Eli Kari røk ut først i Farmen kjendis-finaleuka – opplevde én ting som ubehagelig på gården

Finaleuken av Farmen kjendis startet brått med tre kvalifiseringskonkurranser. To personer gikk videre fra hver konkurranse til gårdskonkurransene.

For to av kjendisene var kampen for tilværelsen dermed over.

Idrettsbefal og Instagram-stjerne Lasse Matberg (35) og komiker Terje Sporsem (44) var de første som sikret seg plass videre i finaleuken, da de vant øksekastkonkurransen.

TØFF KONKURRANSE: Det ble en lang konkurranse, da deltakerne skulle konkurrere i øksekast. Lasse Matberg og Terje Sporsem vant konkurransen. Foto: Alex Iversen/TV 2

I den beryktede hinderløypen var det skuespiller Sølje Bergman (45) og kunstner Öde Nerdrum (26) som briljerte, og slo følge med Matberg og Sporsem inn i gårdskonkurransene.

VANT: Sølje Bergman vant hinderløypen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Trakk seg

De to siste plassene inn i finaleuken ble avgjort med en kunnskapskonkurranse.

Før konkurransen startet valgte radioprofil Espen Thoresen (62) å trekke seg.

Dermed var det værpresentatør Eli Kari Gjengedal (49), influenser Anniken Englund Jørgensen (25) og tidligere cheerleader Kine Olsen (27) som møtte hverandre i kunnskap.

For hvert spørsmål damene avga riktig svar, kunne de passere ett av tauene som var markert opp. De to som først passerte det tredje tauet fikk dra tilbake på gården.

KUNNSKAP: Eli Kari Gjengedal, Anniken Englund Jørgensen og Kine Olsen konkurrerte om de to siste plassene, videre inn i finaleuken. Foto: Alex Iversen/TV 2

Englund Jørgensen var den første som sikret seg en plass videre i finaleuken. Til slutt ble det hele avgjort med et utslagsspørsmål mellom Gjengedal og Olsen.

Til alle sin store overraskelse var det Gjengedal som tapte konkurransen og måtte forlate gården.

Se video fra kunnskapskonkurransen, øverst i saken.

– Stolt

Da TV 2 ringer Gjengedal, tar hun tapet med knusende ro.

– Nei, vet du, det var helt greit. Jeg har aldri sett for meg at jeg skulle ende opp som en av finalistene. Så jeg er strålende fornøyd, sier Gjengedal til TV 2.

I løpet av Farmen kjendis-oppholdet har Gjengedal vært én av deltakerne med mest erfaring. I tillegg til å ha vokst opp på gård, fikk hun også noen tips av sin gode venninne, og tidligere Farmen kjendis-deltaker, Ingeborg Myhre (46) før hun dro inn på Lundereid gård.

Det å være en favoritt i gårdskunnskap tar hun som en stor ære.

– Når du har kommet deg gjennom ti spørsmål, også får du et tippespørsmål på slutten, synes jeg det er helt ok å ryke ut på det. Jeg er egentlig bare stolt av det, sier hun.

Unnet seieren

På spørsmålet om hvor mange innbyggere Norge hadde i 1921, svarte Gjengedal 3,8 millioner. Hadde hun dermed stolt på magefølelsen, kunne seieren vært i boks.

– Det var ren gjetning, for jeg hadde ikke peiling. Men jeg klarte å dumme meg ut, for jeg svarte tre millioner først. Hadde jeg latt det stå uten å være usikker hadde det gått bra, men jeg endret det til 3,8 millioner. Det var jo bare tull av meg. Da tok Kine med seg seieren tilbake til gården.

UNNET SEIEREN: Eli Kari Gjengedal unnet Kine Olsen seieren, selv om det betød at Gjengedal selv måtte forlate Farmen kjendis. Foto: Skjermdump/TV 2

Det synes Gjengedal er fortjent.

– Jeg unner henne det. Hun hadde så lyst til å vinne. Og hun har grått sine bitre tårer, både etter øksekastkonkurransen og hinderløypen. Hun var så nære hele tiden, så at hun fikk denne seieren, det unner jeg henne av hele mitt hjerte, sier Gjengedal.

OVERRASKET: Anniken Englund Jørgensen og Kine Olsen overrasket seg selv, da de slo storfavoritten Eli Kari Gjengedal i kunnskap. Foto: Skjermdump/TV 2

I den første finalekonkurransen konkurrerte deltakerne i øksekast. Da Olsen skulle kaste, ble hun forstyrret av Nerdrum da hun skulle kaste. Det endte med bom for Olsen, og en relativt dårlig stemning mellom Olsen og Nerdrum.

Stod over hinderløype

Deltakerne måtte gjennom to konkurranser hvor de kunne sikre seg plasser videre inn i finaleuken. Da det skulle konkurreres i hinderløypen, valgte Gjengedal å stå over på grunn av magesjau.

– Jeg hadde en litt tøff dag i dag. Jeg har hatt magesjau fra tidlig morgen og egentlig sittet på en bøtte oppi skogen mellom konkurransene, så jeg måtte stå over. Jeg hadde rett og slett ikke krefter til å gjennomføre den, sier hun.

Årsaken var trolig en dårlig krabbe.

– Vi hadde Jonsok-feiring på stranden i går, og vi kokte krabber. Da tror jeg rett og slett at jeg spiste en dårlig krabbe. Det var litt synd at jeg ble syk når konkurransene endelig skulle begynne, men samtidig tror jeg ikke at det hadde hatt noe å si, sier hun, men legger til:

– Kanskje jeg kunne fått det til i hinderløypa, men jeg hadde ikke lyst til å bæsje i buksa underveis, for å si det rett ut. At jeg da kommer meg gjennom ti spørsmål og ryker på et tippespørsmål, er jeg kjempeglad for. Jeg går ut med æren i behold, føler jeg.

Følte seg påvirket

Det er ikke til å stikke under en stol at det tidvis har vært en trykket stemning inne på gården. Gjengedal synes derimot den forsvant, da den siste tvekampen var over.

– Det har vært mye snakking inne på gården i flere uker. Mye spekulering, fjas, grupperinger og tull. Vi har jo vært gode venner hele tiden, men det har vært mye surr. Det ga seg med en gang da den siste tvekampen var over. Da var det én mot én, og ingen spekuleringer i hvem som ble storbonde, hvem man skulle smiske med og slikt, sier hun.

Gjengedal, som var storbonde to ganger i løpet av gårdsoppholdet, innrømmer at hun synes det var én ting som tidvis var ubehagelig.

– Det jeg syntes var litt ekkelt underveis, var at du ble veldig påvirket av all den snakkingen. Det begynte jo allerede første uken med John Arne, som rett før mitt førstekjempevalg kom og sa at jeg skulle velge ham. Du blir på en måte ufrivillig dratt inn i det man kan kalle konspirering.

Hun føler at ved hvert valg hun har måttet ta, har noen påvirket i både den ene og andre retningen.

– Jeg har følt det har vært noen som har prøvd å påvirke valgene mine, som har prøvd å dytte meg inn i en eller annen retning hele veien. Plutselig er du en del av et spill som du i utgangspunktet ikke hadde tenkt å være med på, sier hun, men legger til:

– Nå høres det ut som jeg skubber skylden over på alle mulige andre folk. Det mener jeg ikke å gjøre.

Hun kom inn på gården med ett ønske om å slippe unna den berømte boblen. Den planen gikk ikke så bra som hun hadde håpet.

STORBONDE: Eli Kari Gjengedal var storbonde to ganger inne på gården. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Jeg ble nok sikkert tatt av den boblen med en eneste gang. Og det er forferdelig vanskelig å holde seg helt objektiv til alt som skjer inne på en gård hvor vi bor så tett.

Nå skal de gjenværende deltakerne, influenser Anniken Englund Jørgensen (25), tidligere cheerleader Kine Olsen (27), kunstner Öde Spildo Nerdrum (26), idrettsbefal og Instagram-stjerne Lasse Løkken Matberg (35), skuespiller Sølje Bergman (45) og komiker Terje Sporsem (44) kjempe videre i finaleuken om seieren av Farmen kjendis.

