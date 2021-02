Siljes (33) mann må svare når noen ringer henne: – Kåte menn misforstår jobben min totalt

Sexolog Silje Holtmon Akø (33) driver klinikk sammen med ektemannen Even Tyr Bjerkeli (49) i Sandefjord.

For å bestille time hos Silje, må man først prate med Even.

Årsaken er at hun lei av kåte menn som ringer og sender meldinger.

– Det er fryktelig ubehagelig, sier Akø, som har skaffet seg hemmelig nummer, til TV 2.

Det var Sandefjords Blad som først omtalte saken.

SKAMLØSPRISEN: Ekteparet ankommer Sex og samfunns prisutdeling på Riksscenen i Oslo i fjor. Foto: Privat

Blotter seg på video

Silje Holtmon Akø sier at hun og kollegene har lagt merke til at stadig flere menn gjør det de kaller «grenseoverskridende handlinger».

– Nå i disse tider har vi mange videokonsultasjoner, og da er det for noen litt lavere terskel for å for eksempel blotte seg, sier hun.

Både hun og en kollega i Sandefjord har fått ubehagelige henvendelser fra en mann med en spesiell fetisj.

Hun ble nylig advart mot «Per,» som dukker opp i videokonsultasjoner med fetisjgjenstanden sin.

Da «Per» nylig hadde en konsultasjon med sexolog Jeanette Venås Engebretsen (43), gned han gjenstanden i ansiktet sitt før hun avbrøt timen.

Vil oppnå sex

Jeanette advarte Silje mot mannen.

Det tok ikke lang tid før «Per» også kontaktet Silje og sendte tekstmeldinger som var signert med et fetisjrelatert kallenavn.

– Slik henvender man seg over nett til en potensiell partner for å oppnå sex. Det er ikke slik man ber om samtaleterapi, sier Silje.

Hun ba «Per» om å kontakte sexologkollega og ektemann Even for å snakke om fetisjer.

Det var han ikke interessert i.

Han ville kun prate med Silje.

– Noen kåte menn misforstår jobben min totalt og ser bare ordet «sex» i sexolog, og tror det er snakk om at jeg er en sexarbeider. Jeg er jo ikke det, jeg tilbyr folk samtaler om seksualitet, sier hun.

Luker unna ubehageligheter

Silje synes at det er befriende at Even nå tar telefonen for henne.

– Det har ringt noen som sier at de må snakke med Silje, og da luker Even ut de som eventuelt kan bli ubehagelige for meg, sier hun.

Even sier at hvis en klient ringer og vil prate med kona, så prøver han å finne ut hvorfor.

– En person med åpne hensikter vil da kunne klare å svare noe om det. De som bare vil ha seg en runk, vil ikke tørre å si det – de vet at de blir avvist, sier han.

Vil ikke ha grisemeldinger

– Hovedproblemet er at vi er kvinner. Punktum. Og når vi i tillegg har ordet sex i jobbtittelen vår, blir vi ekstra utsatt. Jeg får grisete meldinger hver eneste dag, sier sexolog Tone Haldorsen (34) til TV 2.

Og:

– Det er mange mannlige sexologer i Norge. Ingen av de jeg har pratet med har noensinne fått den type meldinger som jeg får flere titalls av om dagen.

LEI: Tone Haldorsen får daglig sexmeldinger fra menn fra inn- og utland. Foto: Privat

Hun forteller at hun en helt vanlig dag blir tilsendt både penisbilder, -videoer og pikante, intime spørsmål.

I meldinger TV 2 har sett skjermdumper av, sender menn onanivideoer til Tone og spør om hun kan gi dem ereksjon eller tips til gode pornonettsteder.

«Kan jeg få se skjeden din,» spør en.

«Har du rosa brystvorter,» spør en annen.

– Jeg går rett i beredskapsmodus når jeg får en melding, og det er så kjipt at det er blitt sånn. Noen spør hva jeg tar i timen, og jeg viser til prislista på hjemmesiden min. Da spør de om hvilke seksuelle tjenester jeg tilbyr for den prisen, forteller hun.

Rett til egne intime grenser

Ifølge Norsk forening for klinisk sexologi sine etiske retningslinjer, står det at deres rundt 3000 medlemmer ikke skal utvikle et intimt eller seksuelt forhold med klientene.

«Behandler skal respektere klientens grenser og autonomi,» står det.

Sexolog Beate Alstad, som er styremedlem i sexologforeningen, sier til Sandefjords Blad at også sexologer har rett til egne intime grenser og at integriteten deres ikke krenkes av klientene.

– Når klienter gjør slikt, er det en måte å prøve ut grenser på. Men det er ikke lov. Verken overfor sexologer eller andre som ikke har bedt om det, sier hun.

«Jævla hore»

Tone Haldorsen forteller at hun et par ganger har tatt til motmæle etter å ha blitt tilsendt penisbilder og fått intime spørsmål.

Da blir hun angrepet av de forsmådde mennene.

– Jeg kan ha en dårlig dag på jobben, og så tikker det inn et «dick pick». Da har jeg svart: «Det ikke er vits å være stolt av den der!» bare for å ta igjen, og da kommer det tilbake: «Jævla hore, du er stygg. Ingen vil ha sex med deg».

Sexologen blir også møtt med tilbakemeldinger at hun «ikke ikke må være så prippen» når man er sexolog.

– Noen tror at sexologer er der for å oppfylle folks fetisjer og at vi alltid er klare for sex. Vi driver med samtaler og terapi, og har en viktig jobb. Det er sårende at så mange menn oppfører seg sånn og tror at kvinner er dumme og ikke eier grenser.

Lite sex og orgasme

Nylig la Haldorsen ut et innlegg på Instagram hvor hun forteller om mennene som tror at hun selger sex og elsker å få penisbilder.

«Jeg som sexolog selger ikke sex/seksuelle tjenester, liker ikke å få grisete meldinger/dickpics fra fremmede, har ikke lyst til å date deg, ønsker ikke svare på spørsmål om eget sexliv og sex og orgasme er en mikroskopisk del av det jeg jobber med generelt,» skriver hun i innlegget.

– Hva vil du si til menn som plager dere?

– Skjerp dere. Virkelig. Gå inn i dere selv. Tenk hva dere påfører kvinner når dere oppfører dere sånn. Ta dere sammen. Skjerp dere.