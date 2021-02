Er i tidsnød og må ha svar av regjeringen nå

En rekke verdenscup-arrangementer skal etter planen gjennomføres på norsk jord i mars.

Skiforbundet håper i det lengste at de fortsatt kan gjennomføres, men skipresident Erik Røste innrømmer at det begynner å haste med å få klare svar fra myndighetene.

– Fristen går ut denne uken

I mellomtiden venter Det internasjonale skiforbundet (FIS) utålmodig på avgjørelsen.

– Vi må gi et svar til FIS, og vi må gjøre det i løpet av kort tid. Det er helsemyndighetene og regjeringen godt kjent med. Vi hadde et møte med helsedirektoratet, helse- og omsorgsdepartementet og kulturdepartementet forrige uke hvor vi gjorde de kjent med våre tidsfrister. Fristen som FIS har satt er en avklaring senest tretti dager før hvert WC renn. Den fristen har vi allerede overskredet i forhold til Kvitfjell og fristen går ut denne uken i forhold til nordiske grener i Holmenkollen, sier Røste til TV 2.

– Så lenge landet er stengt er situasjonen usikker, men vi må innen kort tid gi et endelig svar angående verdenscup i mars eller ikke. Dette både med hensyn til arrangørene og de som skal delta, fortsetter han.

Skipresidenten føler seg trygg på at det er forsvarlig å arrangere verdenscup i Norge.

– Jeg forstår at det er en krevende situasjon med mye usikkerhet. Vi har grundig redegjort for hvorfor vi mener vi kan gjennomføre WC på en trygg og god måte. Det baserer seg på de erfaringene vi har med arrangementer i Norge og WC-arrangementene som har blitt gjennomført med veldig gode systemer og logistikk for å unngå smitte. Til sammen i WC-en i alle grener i januar har det bare vært tolv positive tilfeller. I den bobla idrettsutøverne er i - og med de smittevernstiltakene de er underlagt - lever utøverne så godt som i karantene, forteller Røste.

– Sport på TV et lyspunkt

Han understreke at Skiforbundet har forståelse for at dette er en del av et større bilde for helsemyndighetene hvor liv og helse er det aller viktigste.

– Det respekterer vi, men i en krevende hverdag for mange så er noen av lyspunktene å kunne glede seg over sport på TV. Da ville det være hyggelig om vi kunne få invitere til Norge også og ikke bare delta i andre land, avslutter han.

Dette er verdenscup-arrangementene planlagt i Norge i mars:

World Cup alpint menn, Kvitfjell, 04.-07.03

World Cup nordiske grener, Holmenkollen, 12.-14.03

World Cup hopp Raw Air, Lillehammer, 15.-16.03

World Cup hopp Raw Air, Trondheim, 17.-18.03

World Cup hopp Raw Air Vikersund, 19.-21.03

World Cup langrenn, Lillehammer, 18.-21.03

World Cup skiskyting, Holmenkollen, 18.-21.03