Ville ha pengene sine tilbake – da ble det stille fra arrangøren

TV 2 HJELPER DEG: Da We Love the 90s-konserten ble utsatt, passet ikke de nye datoene for alle som hadde kjøpt billett. Men å få refundert billettpengene var slett ikke enkelt.

– Jeg syns ikke de framstår profesjonelt i det hele tatt. Jeg syns rett og slett at de ter seg veldig dårlig, sier en av billettkjøperne, Lene Eikrem Tollefsen.

­– Jeg må ærlig talt si at jeg er litt skuffet. Jeg hadde trodd de skulle være flinkere til å respondere på spørsmål og etterlysninger om informasjon, istemmer Veronica Midtsund.

Utsatt to ganger

Det var i Telenor Arena over ti tusen festklare 90-tallsfans skulle feire We Love the 90s sitt tiårsjubileum den 25. april i fjor, med velkjente navn som Aqua, Scooter og Faithless på plakaten.

Men det satte koronaviruset en stopper for.

Konserten ble først utsatt fra april til oktober, og så til november 2021 i Vallhall Arena. Kjøpte billetter gjelder fortsatt, men for Thea, Lene, Veronica og Peter passer ikke den nye datoen. Derfor ville de ha pengene tilbake. Det skulle vise seg å bli vanskelig.

Enveiskommunikasjon

– I starten så svarer de jo litt – og lover meg pengene tilbake. Men så begynner kommunikasjonen å bli sånn enveis. Og så er det bare null oppdatert kommunikasjon fra arrangørene inne på Facebook-siden deres, forteller Thea Stenersen.

– Det var ikke enkelt å finne en mailadresse direkte til arrangør, Nordic Beats, så jeg prøvde å henvende meg på Facebook-arrangementssiden. Har ikke fått noe respons der heller, konstaterer Peter Amundsen.

Bør være tilgjengelig

Men billettkjøpere må da kunne forvente informasjon fra arrangøren?

– Arrangøren bør være tilgjengelig for kundehenvendelser. Når man kjøper billetter, er man gjerne spent på om alt går etter planen. Og når det ikke gjør det, må arrangøren gi info og være tilgjengelig, påpeker jurist Caroline Skarderud i Forbrukerrådet.

– En prinsippsak

Da TV 2 hjelper deg tok tak i saken, var siste oppdatering fra arrangørene Nordic Beats på Facebook to måneder gammel. Der lovte de å komme tilbake med mer informasjon om refusjon.

– Jeg tror alle har forståelse for at ting kan ta litt tid og at man venter på svar fra staten, men det minste vi da kan forvente er i alle fall informasjon underveis, sier Veronica.

– Jeg hørte sist fra dem i desember, hvor de lovte at jeg skulle få igjen pengene. Jeg har ikke hørt noe fra dem siden da, sukker Lene.

– Det blir en prinsippsak. Det er faktisk mine penger, og det hadde jo vært kjekt å få dem tilbake, sier Thea.

– Burde svart raskere

TV 2 hjelper deg ber daglig leder Chris Collings i Nordic Beats svare på hvorfor det har blitt så stille, og hvorfor billettkjøperne må vente i månedsvis på å få pengene sine tilbake.

– Det har vært et tøft år for alle. Vi har vært permitterte og hatt oppsigelser og nedbemanning. Men det er likevel ikke godt nok, vi burde ha klart å svare raskere, slår Collings fast.

– Hvordan vil du forklare at mange har ventet i månedsvis på svar eller ikke har fått svar i det hele tatt?

– Vi gikk gjennom de rutinene nå og oppdaget at av ti tusen kunder så er det åtte stykker som ikke hadde fått svar. Det beklager vi.

Sjekket ikke FB-veggen

Men når vi intervjuer Collings, har Peter fortsatt ikke blitt kontaktet av We Love the 90s. Spørsmålene og klagene han la ut på arrangementets Facebook-vegg ble aldri besvart. Når Collings får se dette, blir han overrasket.

– Dette her er et kommentarfelt! Man må jo sende melding. Vi leser av og til kommentarfeltene, men forholder oss hovedsakelig til meldinger som er sendt direkte til oss.

Collings hevder også at kontaktinformasjonen har vært lett tilgjengelig fra Nordic Beats’ nettsider. Men når han skal vise oss den aktuelle nettsiden, så virker den ikke.

Lover refusjon

– Den siste informasjonen på Facebook kom i starten av november. Skjønner du at folk lurer på hva som skjer?

– Ja, jeg forstår godt at folk lurer på hva som skjer. Vi har rett og slett ikke hatt noen nyheter å komme med siden da. Det er først nå vi har fått mer klarhet i det og sendt ut mail til alle billettkjøpere om mulighet for refusjon.

Han lover at alle som fortsatt ønsker refusjon skal få det, og nå har både Peter, Veronica, Lene og Thea fått igjen pengene sine. We Love the 90s har kommet med informasjon på Facebook, og nettsiden til arrangøren Nordic Beats fungerer som den skal.