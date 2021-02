Frp vil ha gratis ferje til alle

– I neste krisepakke som skal til behandling i Stortinget kommer vi til å fremme forslag om at takstene på både riks- og fylkesveisamband skal halveres med umiddelbar virkning, sier Listhaug til TV 2.

Prislappen på halvering av takstene er cirka 1,5 milliarder kroner og Frp mener det er realistisk å få med seg stortingsflertallet på forslaget. Arbeiderpartiet har allerede lovet sine velgere halv pris på ferjebilletten hvis de kommer makta etter høstens valg.

Listhaug er på hjemmebane når hun presenterer ferjeutspillene. Og det skjer på ferja mellom Sulesund og Hareid på Sunnmøre.

– Det er mange som nå sliter med økonomien under pandemien. Halv pris på ferjebilletten vil slå veldig positivt ut både for folk flest og ikke minst næringslivet, sier Listhaug til TV 2.

Helt gratis

Men Frp stopper ikke der og starter valgkampen med et utspill som har en prislapp på 3 milliarder kroner.

– Vi ønsker at ferjene skal være en del av veien og gratis for alle enten det er riksvei- eller fylkesveisamband. Tenk hvor viktig det blir for næringslivet som i stedet for å punge ut enorme summer til å betale ferjebilletter i stedet kan bruke penger på å reinvestere i egen bedrift, sier Listhaug til TV 2.

– Hvordan skal dere finne inndekning?

– Vi er et rikt land og kvier oss ikke for å bruke penger fra Oljefondet. Frp er ikke redd for å bygge landet og da må vi omdisponere innenfor statsbudsjettet, sier Listhaug.

GRATIS? Frp vil ha gratis ferje på alle samband, som her mellom Liabygda og Stranda i Møre og Romsdal. Foto: Arne Rovick / TV 2

– Men hvor realistisk er det å få gjennomslag for forslaget om gratis ferje?

– Det er absolutt realistisk. Men det betinger at vi blir store og sterke etter valget, svarer Listhaug.

Fireårsperiode

Frps kostbare valgkamputspill kommer samtidig med at ferjeopprøret lever i beste velgående i Kyst-Norge. Folk er i harnisk over økte ferjepriser og fylkeskommunene skylder på statlig underfinansiering av ferjedriften på grunn av økte utgifter til null- og lavutslippsferjer.

– Det kan være at vi må bruke litt tid på å få dette til, men jeg mener det er realistisk å innfri et slikt løfte i løpet neste stortingsperiode, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug til TV 2.

– Og dette er et valgløfte for å hente velgere i kyst-Norge?

– Dette er en viktig sak for oss og valgkampen har startet. Ferjekutt er en del av programmet og politikken vi går til valg på de neste fire årene, svarer Sylvi Listhaug.

Arbeiderpartiet har allerede bebudet at partiet vil halvere ferjeprisene i løpet av neste stortingsperiode.