Sa nei til ulv - hetset og drapstruet

Etter at lederen i Senterungdommen, Torleik Svelle, fortalte at de går inn for en nullvisjon for ulv i Norge, har ungdommene blitt hetset og drapstruet på nett. De groveste hatetfulle ytringene og truslene blir nå meldt inn til Politiets sikkerhetstjeneste. (PST)

– Vi lar oss ikke skremme og håndterer de hatefulle ytringene ut fra prosedyrene for slikt. Dette er ikke bare dårlig folkeskikk. Det er sjokkerende å lese at noen mener noe av det som er blitt sendt, og det er trist å se mangelen på respekt for forskjellige meninger i ulvedebatten, sier Torleik Svelle til TV 2.

Det var i helgen Senterungdommen vedtok et nytt partiprogram der de går inn for å redusere antall ulver i Norge ned til null. I en pressemelding skrev de at det er bedre å skyte ulven enn å frakte den hit og dit. Lederen Torleik Svelle ble intervjuet i flere medier. Og etter det har det haglet med hets og trusler i kommentarfelt og på sosiale medier. TV 2 har fått tilgang til noen eksempler:

«Kanskje lettere å skyte Senterungdommen...? (smilefjes)»

«La ulven leve skyt bønda»

«Hva med å skyte de som har sånne ideer i stedet?»

«Æsj! Motbydelige folk. Noen ganger skulle det vært skuddpremie på enkelte mennesker også»

«Synd ikke Breivik fikk has på denne gjengen»

Torleik Svelle rister på hodet over at noen kan få seg til å skrive så grusomme hatmeldinger. De fleste er skrevet med fullt navn. Og Ungdomspartiet har også fått hatefulle mailer som vil bli videresendt til PST.

– Blir du redd når du leser slikt?

– Nei. Vi lar oss ikke skremme og dette blir nå håndtert etter rutinene vi har. Men at folk legger bort folkeskikken og ikke kan respektere våre meninger og diskutere på en ordentlig måte, er trist.

BETENT: Det er steile fronter i ulvedebatten, blant annet om flyttingen av disse to ulvene fra østerdalen til Østfold. Foto: Harald Eiken

– Forstår du at det kommer sterke reaksjoner når dere vil fjerne all ulv i Norge?

– Ja. Ulv bringer fram mange sterke følelser. Men det må være lov å ha et ønske om å lytte til utryggheten hos folk, ville satse på beiting, og prioritere dette over ulven.

– Vi er et ungdomsparti og må kunne si hva vi vil og stå for det, uten å bli møtt med hatefulle ytringer. Så stiller vi så klart til debatt for å diskutere saken. Det skal være rom for alle meninger og det er bare sunt.

– Hva tenker du om at dette skjer?

– Det er synd at folk legger vekk folkeskikken og tyr til ekstreme virkemidler. En forklaring kan være at mange føler avmakt fordi avstanden mellom de som har makt og vanlige folk er for stor, sier lederen i Senterungdommen, Torleik Svelle.

Og understreker at han ser mangel på folkeskikk på begge sider i den opphetede ulvedebatten.

– Det er veldig synd for debatten og for de som ønsker å engasjere seg i politikk.