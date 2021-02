Hjelpetelefon nedringes etter «Rådebank»-episode

– Vi merker en kraftig økning fra menn under 29 år som har det tøft, og som ønsker å snakke om det, sier daglig leder i Hjelpetelefonen Aslaug Timland Dale til TV 2.

Timland Dale sier det er en kraftig økning fra januar i 2020 til januar i år.

Så langt i 2021 har 371 unge menn tatt kontakt, mens 183 tok kontakt i samme periode i fjor. En økning på 103 prosent, viser tall TV 2 har fått fra Mental Helse.

Aslaug Timland Dale Foto: Privat

Flere serier på TV, som omhandler menns psykiske helse kan være en forklaring på dette.

– Etter at det har blitt laget flere serier den siste tiden som tar for seg dette temaet har flere unge menn tatt kontakt og sier de vil ha hjelp før det er for sent, sier Timland Dale, som viser til serier som «Rådebank» og «Ari og kunsten».

Rådebank

I andre sesong av NRK-serien «Rådebank» følger vi Sivert, som pådrar seg økonomiske utfordringer, og som etter hvert får det så vanskelig at han tar sitt eget liv. Videre i sesongen følger vi vennene som må takle tomheten, spørsmålene som dukker opp og en selvransakelse av at de ikke hjalp ham tidlig nok.

Serieskaper bak «Rådebank» Linn-Jeanethe Kyed er glad for at flere unge menn tør å be om hjelp. Hun har selv blitt kontaktet av unge menn etter at de har sett den siste sesongen.

– Det er veldig bra at unge menn som har behov for hjelp ber om hjelp. Jeg synes de er modige, sier Kyed, som selv er etterlatt og har hatt et behov for å belyse mental helse i mange år.

Kontaktet av unge menn

– Da vi gjorde research til Rådebank så vi også at tallene fra FHI viste at så mange som seks unge menn i alderen 20-30 tar livet av seg i snitt i måneden, og Rådet for psykisk helse har uttalt at det å snakke om vonde følelser kan være med på å lette på det trykket som gjør at noen plutselig ikke ser løsningene på problemene som har tårnet seg opp, sier Kyed.

– Jeg har blitt kontaktet av flere unge menn. Noen har sagt at de kjenner seg igjen som etterlatt. Andre hevder at «Rådebank» har fått dem til å innse at de må oppsøke hjelp.

Økningen fortsetter

Etter at Ari Behn tok sitt eget liv 1. juledag i 2019 hadde Mental Helse Hjelpetelefonen en stor pågang fra unge menn. I år har tallet fortsatt å stige. I 60 av samtalene blir serien «Rådebank» nevnt som årsaken til at de tar kontakt.

– Vi har flere ganger merket at serier som handler om psykiske helse blant unge menn gjør at flere tør å ta kontakt og være åpne om følelsene sine, sier Timland Dale.

Totalt 41 menn under 18 år har tatt kontakt så langt i år, mens det var halvparten så mange som tok kontakt i samme periode i 2020.

– Mange tar også kontakt på chat-tjenesten vår, og der skriver flere at de har tatt kontakt etter de så serien «Rådebank» og at serien har gjort inntrykk på dem, sier Timland Dale.

Pågangen er nå så stor at Mental Helse Hjelpetelefonen sliter med å besvare alle telefonene.

Selv om de har fått økte midler fra regjeringen for å bemanne opp tilbudet, klarer de bare svare 48 prosent.

– Det er så stor pågang, og vi klarer ikke hjelpe alle. Det er fryktelig tøft. Vi vet ikke hva de trenger hjelp til en gang, og vi skulle ønske vi klarte å hjelpe flere, sier Timland Dale.

Nå får de en egen studenttelefon som de håper kan gjøre at flere studenter slipper gjennom, og håper dette kan gjøre at de klarer å besvare flere.

Åpner egen studenttelefon

Timland sier det ikke er tvil om at studenter er blant de som sliter tungt under koronapandemien.

– Det er ikke tvil om at studentene tar en stor del av byrden. Det merker vi når vi snakker med dem, sier hun.

22. februar åpner Mental Helse en egen hjelpetelefon for studenter. Der kan alle studenter som sliter få hjelp til å takle de følelsene og utfordringene de har kjent på det siste året.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

– Vi har gjennom flere år sett at studenter har tatt kontakt fordi de trenger noen å snakke med. Pågangen har vært enda større nå under koronakrisen, så vi er glade vi snart kan tilby denne hjelpen. Vi har fått 1,5 millioner fra statsbudsjettet til dette, noe vi er veldig takknemlige for, sier Timland.

– Har en nullvisjon



Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Maria Jahrmann Bjerke sier de har et økt fokus på den mentale helsen til unge menn.



– Det er trist å høre at antall henvendelser fra unge menn går opp. Samtidig er det viktig å kunne snakke mer om det som plager oss og lære mer om hvordan vi håndterer vonde tanker. Derfor er det bra at flere unge menn henvendelser seg og tør å være åpne om det som er vanskelig. Det er også fint å se at serier som «Rådebank» setter søkelys på dette viktige temaet. Serien bidrar til mer åpenhet om psykisk helse og selvmord, sier Jahrmann Bjerke.



Regjeringen la i høst frem en handlingsplan, hvor de lanserte en nullvisjon for selvmord i høst.



Målet er at ingen liv skal gå tapt, og utgangspunktet for dette er at antall selvmord i Norge ikke går ned.



– Psykisk helse, og særlig barn og unges psykiske helse, har hele veien vært et viktig innsatsområde for regjeringen. En viktig del av arbeidet med å forebygge selvmord er å få flere til å søke hjelp når livet butter i mot. I statsbudsjettet for 2021 er det derfor bevilget 10 millioner kroner til å gjennomføre regionale folkeopplysningskampanjer om selvmord. Målet er å heve kunnskapen om selvmord og depresjon, og få flere – særlig menn – til å søke hjelp, sier Jahrmann Bjerke.