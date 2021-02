Prins Carl Philips identitet stjålet

GOD KVELD NORGE (TV 2): En svindler skal ha utgitt seg for å være prins Carl Philip av Sverige.

Det melder Royal Central.

Ifølge nettsiden skal svindleren ha utgitt seg for å være den svenske prinsen på appen Whatsapp. Her har han svindlet en annen person for penger.

Dette skal ha skjedd ved hjelp av forfalskede bilder fra prinsens tidligere pass, og på denne måten har svindleren fått en annen til å overføre titusenvis av kroner.

– Vi tar det veldig alvorlig, sier kongehusets informasjonsdirektør Margareta Thorgren til Expressen.

Saken er anmeldt og etterforskes.

Dette er ikke første gang noen utgir seg for å være prins Carl Philip. I februar i fjor sendte Royal Court ut en pressemelding som varslet folk om et falskt nettsted som hevdet «å representere prinsen».