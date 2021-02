Skrei med lever og rogn

Hvis du ikke vil bruke lever får du også oppskriften på en enkel og fyldig smør- og fløtesaus. Les igjennom hele oppskriften før du begynner. Tilbered tilbehøret før skreien trekkes i lettsaltet vann.

Skrei til 4 personer:

Ca. 1 ½ kg skrei i 2 ½-3 cm tykke skiver

Vann

Ca. ½ dl salt pr l vann

6-8 stk sort hel pepper

1 ts eddik (7 prosent)

Slik gjør du:

La fisken ligge i kaldt rennende vann i 1/2-1 time før den legges i gryta. Fjern alle blodrester og sorte hinner. Klipp eventuelt av finnene. Før skreien trekkes, tilbered rogn og lever (se oppskrift litt lenger ned på siden).

Skrei, trekkes rett før servering. Bruk en fiskekjele eller vid bunnet kjele. Mål opp rikelig med vann og kok opp. Tilsett salt, hele pepperkorn og eddik og kok opp på nytt. Trekk kjelen vekk fra platen og legg i skrei-skivene (de tykkeste skivene først). Sett kjelen tilbake på platen og kok opp. Trekk kjelen til side og la fisken trekke i 6-10 minutter, tiden er avhengig av tykkelsen på skivene. Legg over på varmt serveringsfat.

Server med nykokte poteter, gulrøtter, rogn i skiver og lever.

Rogn, tilberedes før skreien trekkes:

Ca. ½ kg rogn av skrei

Ca. ½ l vann

½ ss salt

1 ts sukker

Slik gjør du:

Fersk rogn skylles i kaldt vann. Hinnen rundt rognen må/bør være hel. Krydre med litt salt, eventuelt litt sukker, før den pakkes stramt inn i matpapir. Legg rognen kaldt en times tid før den trekkes i vann rett under kokepunktet. La rognen trekke i 20-40 minutter, tiden er avhengig av størrelsen på rognen.

Lever, tilberedes før skreien trekkes:

Ca. 300 g lever av skrei

2 dl vann

1 ts salt

1 ts eddik

4-5 pepperkorn

1-2 ss finhakket løk

1 laurbærblad

Slik gjør du:

Før lever kan tilberedes er det viktig at den renses for hinner og blodårer. Det beste er å bruke fingrene. Plukk lever i biter og legg i en liten kasserolle. Tilsett kaldt vann, laurbærblad, hel pepper, salt, eddik og eventuelt finhakket løk. Kok opp og skum av og la trekke rett under kokepunktet i 2-3 minutter. Trekk kasserollen vekk fra platen.

Smør- og fløtesaus:

Ikke alle liker/ønsker å servere lever til skreien. Prøv smør og fløtesaus. Kok opp 2 dl fløte og la den koke inn til ca. halv mengde. Pisk inn ca. 200 g kaldt smør i terninger, litt etter litt. Sausen skal ikke koke. Smak til med salt, pepper og eventuelt litt saft fra sitron og finhakket persille.

Glaserte gulrøtter:



Skrell og del 3-4 gulrøtter i skiver eller staver og tilsett vann til det så vidt dekker gulrøttene. Tilsett 1-2 ss smør, ½ ts sukker og ½ ts salt. Kok opp uten lokk og kok til vannet har fordampet og gulrøttene er møre.