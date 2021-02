Polestar 1 har bare vært på markedet siden 2019. Men nå går det allerede ubønnhørlig mot slutten. 2021 blir siste produksjonsår på fabrikken i Chengdu i Kina.

Det betyr at det begynner å haste, om du ønsker deg denne bilen.

Prisen i Norge starter på drøyt 1,6 millioner kroner. Da får du en av markedets peneste coupeer – og uten tvil den ladbare hybriden som har best elektrisk rekkevidde: 124 kilometer, målt etter den nye og strengere WLTP målemetoden.

Produksjonstallene er begrenset – og med åtte biler solgt i Norge så langt, er det neppe stor sjanse for at naboen kommer til å ha lik bil som deg.

Rask

Polestar 1 ble avduket for første gang i Shanghai i oktober 2017. Den markerte oppstarten av et helt nytt bilmerke. Polestar er eid av det samme konsernet som kjøpte Volvo tilbake i 2010: Kinesiske Geely Automobile.

1 skulle fortelle hva vi kunne forvente av det nye merket. Hovedpoenget er elektrifisering – det skal nemlig gjelde alle modellene deres.

Andre modell ut, som passende nok heter 2, er en ren elbil – som har solgt svært godt i Norge.

Det er vanskelig å si annet enn at dette ser uvanlig lekkert ut.

Kraftige motorer

Polestar 1 har et hybrid drivverk. Det er to elektriske motorer på bakakselen, supplert med en 2,0-liters superladet og turboladet bensinmotor – og integrert startgenerator foran.

Den såkalte systemeffekten er på 609 hestekrefter og dreiemomentet er på svimlende 1.000 Nm. Firehjulsdrift bidrar til at 0-100 km/t tar kun 4,2 sekunder.

Men det er ikke bare motoren og designet som merker seg ut. Polestar har valgt utstrakt bruk av karbonforsterket plast, for å gjøre bilen så vridningsstabil og lett som mulig.

Det trengs, for den har en skikkelig overvektig "blindpassasjer" med seg på tur: Batteriet. Det er på 34 kWt – og veier 350 kg. Dermed spretter totalvekten på den drøyt 4,5 meter lange bilen opp i solide 2,345 kg.

Manulet justerbare dempere

2 skiller seg ut fra mange moderne GT-modeller, ved at den ikke har automatisk justerbare dempere. De kan riktignok justeres – du må bare gjøre det for hånd! Foran har du lett tilgang. Det er bare å åpne panseret. Men bak må bilen jekkes opp, og du må inn bak hjulet.

Og det er ikke to-tre forskjellige nivåer – det er 22! Så her har du alle muligheter til å sette opp bilen akkurat slik du ønsker den.

Polestar er representert i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger – for de som ønsker å oppleve og prøvekjøre bilen.

Nydelig utsikt. Fjellene i bakgrunnen er ganske flotte, de også.

– Stilig Volvo!

Vi har testet bilen grundig på norske veier – og konkluderte på følgende vis:

Når turen, og hele testperioden er over, kommer vi tilbake til sitatet øverst i artikkelen: – Jøss! Det var en skikkelig stilig Volvo!

Hvis du blir litt, eller kanskje til og med veldig irritert over å høre det. Eller må telle til 10 når naboen din sier: "Det er jo en sånn vi har, bare at din har to dører", så bør du styre unna.

Synes du imidlertid det er greit, kan dette være bilen for deg.

Da er du mest sannsynlig også en Volvo-entusiast. Du vil gjerne fortelle om likheten med 60-tallsikonet Volvo P1800, bilen som ble brukt i TV-serien Helgenen. Du vil opplyse om satsingen på elektrifisering – og hvor fortreffelig det er å kjøre rundt i en bil som nesten aldri trenger bensin. Og du koser deg med tanken på at bilen din er like elegant som en Aston Martin, men koster 1-2 millioner kroner mindre ...

