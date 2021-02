«Buffy»-stjerner med sjokkavsløring: – Har holdt munn i 20 år

Charisma Carpenter (50) ble verdensberømt i «Buffy the Vampire Slayer». Nå avslører hun og kollegene hva som skjedde da kameraene var slått av.

Carpenter, som spilte «Cordelia Chase» i vampyrserien og oppfølgeren «Angel», langer ut mot seriens produsent Joss Whedon (56).

RØD LØPER: Charisma Carpenter ankommer Thirst Gala på The Beverly Hilton i Beverly Hills i 2017. Foto: Stella Pictures

I et langt innlegg på Instagram påstår hun at Whedons oppførsel under innspillingen har traumatisert henne.

«I nærmere to tiår har jeg holdt munn, og til og med funnet på unnskyldninger for visse hendelser som har gjort meg traumatisert den dag i dag,» skriver hun.

«Avskyelig og trakasserende»

Tidligere har skuespiller Ray Fisher (33) anklaget Whedon for å ha oppført seg som en bølle under innspillingen av hitfilmen «Justice League».

Han beskrev Whedons oppførsel som «avskyelig, trakasserende, uprofesjonell og uakseptabel», og hevdet at filmselskapet WarnerBros ikke gjorde noe med dette.

Kollega Jason Momoa (41) stemte i:

«Denne dritten må stoppes og granskes. Ray Fisher og alle andre som har erfart hva som skjer under Warner Brothers Pictures oppsyn, trenger en grundig etterforskning,» skrev han.

REFSES: Joss Whedon under premieren på Much Ado About Nothing i Paris i 2014. Foto: Remy De La Mauviniere

Anklagene førte til at Warner Media startet en intern granskning, og ifølge Variety innførte «avhjelpende tiltak».

Skal ha kalt gravide Carpenter «feit»

Charisma Carpenter forteller at hun var en del av Warner Medias etterforskning.

Hun skriver at Whedon ble rasende da hun fikk seg en tatovering, og at han kalte henne «feit» da hun ble gravid under innspillingen.

Flere ganger skal han ha truet med å sparke henne hvis hun ikke gjorde som han sa.

«Mens han syntes at oppførselen sin var morsom, forsterket den prestasjonsangsten min og fremmedgjorde meg fra mine jevnaldrende. De forstyrrede hendelsene utløste en kronisk fysisk sykdom som jeg fortsatt lider av. Det er med et bankende, tungt hjerte at jeg sier at jeg taklet dette alene, og, til tider, destruktivt».

Ingen alternativer

Hun forteller at hun følte seg maktesløs og alene, men at hun fant seg i alt fordi hun ikke hadde andre alternativer.

STØTTER KOLLEGENE: Sarah Michelle Gellar besøker LinkedIn-studioene i New York i 2017. Foto: Michael Loccisano/AP

«Jeg hadde en baby på vei, og jeg var hovedforsørger i min voksende familie», skriver hun.

Hun påstår at regissøren tok fra henne gleden med å være gravid.

«All glede ble sugd ut. Og Joss var vampyren».

Carpenter får støtte fra en rekke kolleger.

Amber Benson (44), som spilte «Tara» i tre sesonger av serien, støtter Charisma Carpenter.

«Charisma snakker sant, og jeg støtter henne hundre prosent. Det skjedde mye skadelig den tiden, og mange av oss fordøyer det fortsatt 20 pluss år senere,» skriver hun.

Støttes av «Buffy»

Sarah Michelle Gellar (43), som hadde hovedrollen som «Buffy», skriver dette på Instagram:

«Selv om jeg er stolt av at navnet mitt assosieres med «Buffy Summers», vil jeg ikke for alltid være assosiert med navnet Joss Whedon. Jeg er mer fokusert på å oppdra familien min og å overleve en pandemi, så jeg kommer på nåværende tidspunkt ikke til å uttale meg ytterligere. Men jeg står sammen med alle som har overlevd mishandling, jeg er stolt av dem for å stå fram,» skriver hun.

Modig nok

Michelle Trachtenberg (35), som spilte «Dawn Summers» i 66 episoder av serien, har delt Sarah Michelle Gellars innlegg.

«Takk @sarahmgellar for at du sier dette. Jeg er modig nok som en 35 år gammel kvinne til å reposte dette. Fordi. Dette må. Bli kjent. Som tenåring. Med hans ikke-passende oppførsel,» skriver hun.

Joss Whedon har foreløpig ikke kommentert påstandene.