Duket for King-start: – Han har alle muligheter til å lykkes

En skade på Dominic Calvert-Lewin kan åpne døren for Joshua King fra start for Everton. TV 2s Premier League-kommentator tror nordmannen får sjansen.

Etter 55 minutter i Evertons FA-cupseier over Tottenham måtte Dominic Calvert-Lewin ut med skade. Da hadde målgarantisten allerede både scoret, assistert og skaffet straffe for Everton.

– Det ser ut som en hamstringskade. Vi er ikke helt sikre enda, men det kan være litt trøbbel for han, sa assistenttrener Duncan Ferguson etter kampen til BT Sports.

Med Calvert-Lewin potensielt satt på sidelinjen noen uker fremover, kan det være duket for Joshua King i startelleveren. King var ikke i troppen mot Tottenham ettersom han allerede hadde spilt for Bournemouth i FA-cupen denne sesongen.

– Gode muligheter

King har derimot fått to innhopp mot Leeds og Manchester United i ligaen etter overgangen fra Championship. Nå tror TV 2s Premier League-kommentator Kasper Wikestad at King får starte i Calvert-Lewins fravær.

– Det er det gode muligheter for. Jeg er ikke 100 prosent sikker, men det er ikke så mange andre alternativer. Han er jo hentet inn som et halvtårsprosjekt, så de er nok innstilt på å bruke ham, sier Wikestad.

Innhoppene i Premier League tyder på at han er klar for å starte, mener kommentatoren.

– Han har virket skarpere og skarpere i Bournemouth, og har kommet til Everton i kampform. Jeg tror han har alle muligheter til å lykkes i disse kampene han kan få starte, tror han.

Stort tap

Likevel tror han Dominic Calvert-Lewin vil bli savnet.

– Det er synd for Everton når han så ut til å finne formen igjen. Det er jo et ganske stort tap, for han har kvaliteter som ingen andre har. Men King tilbyr andre ting, blant annet med fysikken, så får vi se hvordan Everton løser det, sier Premier League-kommentatoren.

Everton tar imot Fulham førstkommende søndag. Deretter venter tøffe oppgaver mot ligaleder Manchester City og Liverpool.