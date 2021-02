Gunhild Stordalen om livet før sykdommen: – Pleide å skryte av hvor lite jeg sov

De siste årene har vært utfordrende og innholdsrike for Gunhild Stordalen. Nå er hun endelig frisk, snusfri og hun har blitt mamma til kjempehunden Rammstein.

– Jeg er friskere nå enn jeg har vært de siste ti årene, forteller Stordalen til God morgen Norge.

Etter at Stordalen i 2014 fikk diagnosen systemisk sklerodermi, en bindevevssykdom som rammer hud og organer, har mye av tiden gått til å kjempe mot en regelrett dødsdom. Hun innrømmer at hun til tider har vært veldig redd.

– Det var en veldig reell mulighet for at jeg ikke kom til å komme meg gjennom behandlingene. Jeg var veldig forberedt på at dette kan gå galt.

– Da sjokket, fortvilelsen og sorgen hadde lagt seg så ble det veldig sånn: «OK, dette er situasjonen. Hva kan jeg gjøre på den tiden jeg sannsynligvis har igjen?».

Hun forteller at hun la en svært bevisst strategi for hva hun ønsket å oppnå, og hvordan jobb og organisasjon skulle drives videre hvis dette ikke gikk rette veien.

Brenner for et grønt skifte

Koronapandemien har satt en stopper for flere av Stordalens planer det siste året, men hun understreker at det også har vist hvor dysfunksjonelt verdens matsystem er.

– I EAT jobber vi med at alle i hele verden skal ha tilgang til sunn mat, og at maten skal produseres på en bærekraftig måte.

Målet er at alle land skal omstille seg til å produsere mat på en måte som ikke ødelegger planeten.

Snuste om natten

Selv om hun forsøker å leve etter egne regler har vi alle våre laster. En ting hun endelig har klart å legge fra seg, er snusen.

– Det er veldig avslappende å ta en snus. I de verste periodene har jeg til og med snust om natten. Når tankene virrer har jeg satt meg opp for å meditere, og da tok jeg alltid en snus.

Hun forteller at som grunnlegger av EAT Foundation og med mye internasjonal reising og møtevirksomhet var det flere som ikke helt forsto snusbruken.

– Det var ei som fortalte at hun trodde jeg hadde tannproblemer siden jeg hele tiden dyttet noe som lignet tamponger under overleppa. Også var det bare snus.

– Jeg tenkte: «Gunhild, du er lege, hvorfor holder du på med det her?».

Nyttårsaften sa hun stopp, og har ikke rørt snusen siden.

Skrøt av hvor lite hun sov

Hun har alltid vært opptatt av helse, men har gått enda grundigere til verks de siste årene. Blant annet har hun tatt svært spesifikke valg når det gjelder søvn, og bruker en søvnmåler for å sikre at hun sover nok. Målet er å alltid klare å sove åtte timer hver natt.

– Før skrøt jeg av at jeg jobbet ti-timers dager, og at jeg bare sov fem timer. Det er ingen god strategi over tid.

I tillegg har hun hivd seg på trenden med isbading, og forteller om nærmest euforiske følelser og masse energi etter en dukkert.

– Jeg hadde aldri forestilt meg at jeg skulle begynne med isbading. Jeg hater å fryse, men jeg ble hektet etter første tur.

Hun beskriver det som en slags omvendt bakrus. Det er ubehagelig når det holder på, men utrolig deilig etterpå.

Blitt hundemamma

Stordalen har delt lite om privatlivet etter skilsmissen. Men det er én hun ikke har lagt skjul på at har tatt stor plass i hjertet hennes: nemlig hunden Rammstein. En grand danois som allerede har markert seg i Stordalens sosiale medier-kanaler.

– Han er en «liten hest» som er ti kilo tyngre enn meg, og er oppkalt etter det tyske heavy metal-bandet.

Til God morgen Norge forklarer hun lattermildt at hunden ikke har helt innsikt i hvor stor han egentlig er, og at han aller helst vil sitte på fanget, hele tiden.

Anser seg som frisk

I dag anser hun seg selv som frisk, men som den eneste pasienten i verden som har gjennomgått to runder av denne typen stamcellebehandling har man ingen statistikk å lene seg på når det gjelder potensielle tilbakefall.

Dog vet man at det er mindre sannsynlighet for tilbakefall jo lenger tid det går etter siste behandling.

– Jeg kan ikke gå og bekymre meg for det som kanskje kan skje, sier Stordalen.