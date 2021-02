Mercedes er kjent for et rikelig modellutvalg. Storselgeren E-Klasse er intet unntak.

Den tilbys med en rekke ulike motorer og karosseriformer. Vi snakker sedan, stasjonsvogn, cabriolet og coupé.

I fjor fikk hele modellserien en stor facelift-oppgradering. Men enn så lenge er det kun sedanen og stasjonsvognen som er rullet ut på norske veier.

Nå bekrefter imidlertid den norske importøren at E-Klasse-familien blir komplett til sommeren.

Både diesel og bensin

I løpet av juni forventes de første eksemplarene av nye E-Klasse coupé og cabriolet i Norge.

Salget har allerede startet, og prisene starter på 712.000 kroner som coupé og 815.000 kroner som cabriolet.

E200 Cabriolet begynner på 815.000 kroner. Da får du en 2-liters bensinmotor på nesten 200 hk.

Dette er altså innstegsmodellene, med minste bensinmotor på 197 hk (E200).

Topputgaven av begge modellene er signert AMG. Nye E53 4Matic Coupé og Cabriolet, er begge utstyrt med en 3-liters rekkeseks-motor på 435 hk og 520 Nm. Sprinten fra 0-100 km/t feies unna på henholdsvis 4,4 og 4,6 sekunder for coupéen og cabrioleten.

Her er startprisen drøyt 1,1 millioner kroner.

Mercedes tilbyr dessuten to ulike dieselmotorer i de to nykommerne. E220d 4Matic (194 hk og 400 Nm) og E400d 4Matic (330 hk og 700 Nm).

Se komplett faktaboks nederst i saken.

Nytt i E-klasse Coupé og Cabriolet er ENERGIZING COACH. Denne funksjonen er basert på en intelligent algoritme hvor systemet anbefaler programmer avhengig av situasjonen og den aktuelle personen. Hvis man kobler til en Garmin smartklokke, vil verdier som stressnivå eller søvnkvalitet øke nøyaktigheten av anbefalingen.

Fokus på design

I motsetning til stasjonsvogn-utgaven, er design prioritert foran praktiske egenskaper på begge bilene.

På E-Klasse coupé, har Mercedes videreført hovedtrekkene i designet fra forrige versjon, men finpusset detaljene. E53 AMG har fått AMGs Panamericana-grill, nye LED-lys og fanger.

I tillegg til markante luftinntak finner du to store «powerdomes» på panseret i klassisk AMG-stil.

Bak er det knapt gjort endringer, mens interiøret får de samme nyhetene som allerede er presentert på E-Klasse facelift.

Det vil si et helt nytt ratt, mulighet for større infotainment-skjermer (opp fra 10,25 til 12,3 tommer), samt at førerassistentsystemene blir oppdatert. Stemmekontroll via MBUX er nå standard.

Fire nye farger er også tilgjengelige: High-tech silver metallic, Graphite grey metallic, Mojave silver metallic og Patagonia red metallic. Utvalget av felger er dessuten utvidet og inkluderer nå aerodynamiske felger som bidrar til å spare drivstoff.

– E-Klasse er selve definisjonen på Mercedes-Benz, og med de nye todørsutgavene vil vi nå kunne tilby et enda bredere spekter av modellserien. E-Klasse Coupé og Cabriolet byr på et elegant design, en mengde komfort og neste generasjons teknologi, sier konserndirektør Kjetil Myhre i Mercedes-Benz Norge, hos importøren Bertel O. Steen.

E53 4Matic + klarer 0-100 km/t på 4,4 sekunder. Toppfarten er begrenset til 250, men kan økes til 270 km/t med AMG Driver’s Package.

