Faren sov i telt på parkeringsplasser

Radu Albot. 31-åringen fra Chisinau i Moldova er Casper Ruuds neste motstander i Australian Open. Albot kom til verden mens Moldova fortsatt var en del av Sovjet. Kontrasten til Ruuds oppvekst på Snarøya kunne knapt vært større.

Da Albot var seks år så Vladimir, hans far, en tenniskamp på TV. Han bestemte seg raskt for at dette var sporten han ønsket sønnen skulle bli god i.

Forholdene var langt fra optimale. På det lokale akademiet var tennisbanene laget av treplanker. Vladimir fulgte sønnen rundt på turneringer mens moren Svetlana ble hjemme for å jobbe på tannklinikken sin.

Far og sønn brukte ikke penger på hotellrom. De sov ofte på madrasser i gymsaler tilknyttet stedene Radu konkurrerte. Da Radu etter hvert fikk tilbud om å dele rom med andre konkurrenter, satte faren opp telt på parkeringsplasser.

– Jeg var ikke den bortskjemte ungen som fikk millioner som 19-åring. Men det er kanskje det som har gjort meg sterk, har Albot tidligere uttalt i et intervju med New York Times.

I 2019 ble han den første spilleren fra Moldova som vant en ATP-turnering. På veien slo han sterke navn som Ivo Karlovic, Nick Kyrgios, Steve Johnson og Mackenzie McDonald.

– Jeg vil først takke foreldrene mine og tennis-presidenten i Moldova. Han hjalp meg økonomisk da jeg hadde problemer i karrieren. Min tidligere trener Leon Smith gjorde mye for meg. Og ikke minst kjæresten min, Doina Chiorescu. Hun er ikke bare kjæresten min, hun er en del av teamet, uttalte Albot.

Turtelduene ble foreldre i 2020. Lille Adeline kom til verden i april, men Albot fikk ikke være med på fødselen på grunn av koronarestriksjoner. Han ringte hele natten uten å få svar.

– Jeg lå telefonen min ved siden av sengen med volumet på full styrke. Hun ringte klokken åtte eller ni om morgenen. Det var første gang jeg fikk vite at Adeline var kommet til verden, sier Albot til ATPtour.com.

31-åringen har aldri tatt seg videre fra 3. runde i en Grand Slam-turnering. Nå møter han norske Ruud, som heller ikke har vært i 4. runde.

Nordmannen forventer en tøff kamp.

– Jeg har møtt ham en gang på grus for et par år siden hvor jeg vant. Jeg har også trent litt med ham her og der og kjenner ham godt. Jeg får forsøke å opprettholde den streaken jeg har mot ham. Han er en tøff motstander og har spilt bra her. Han er en litt annen motstander enn Paul, men også Albot er rask og beveger seg godt og er sikker med slagene sine, sier Ruud.