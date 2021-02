Har hatt koronarestriksjoner hele avgangsåret: – Mange er usikre

Årets russekull er det første kullet som har hatt koronarestriksjoner hele avgangsåret. For mange har det gjort at den opprinnelige planen har blitt endret.

– Mange av vennene mine hadde tenkt å ta seg et reise år, men det går jo ikke lenger. Vi har jo ikke de samme valgmulighetene som tidligere kull, sier elev på Persbråten Videregående skole, Inez Martine Wold.

Flere avgangselever på videregående er usikre på hva de skal gjøre i årene fremover. Reise- og jobbmulighetene er færre enn vanlig. Og for mange har et år med koronaskole tatt på.

Ikke studieklar

Elevene på Persbråten er kun sikre på en ting. De er ikke klare for å gå rett på høyere utdanning.

– Det hadde blitt alt for brutalt å begynne rett på studier. Vi har hatt halve andreklasse og hele tredjeklasse med koronarestriksjoner, så nå trenger jeg noe annet, forteller Wold.

Elevrådslederen på Persbråten, Hamza Mohammad, har god kontakt med elevene på skolen. Han tror mange er usikre på om de har lært nok det siste året til å begynne å studere.

Elevrådslederen på Persbråten videregående skole tror koronaskolen har gjort flere elever usikre på fremtiden. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Alt som har skjedd med pandemien har gjort skolen tøff og vanskelig. Jeg tror mange er usikre på hva det vil si å være klar for studiene.

Færre jobbmuligheter

For mange avgangselever så frister det å begynne i arbeid etter videregående. Klesbutikk og restaurant er vanlige yrker.

Elevrådslederen på Persbråten, Hamza Mohammad, vet at jobbår er den opprinnelige planen til flere av elevene.

– Mange ønsker å få seg jobb nå, men det er kanskje litt vanskelig for tiden.

Det kan leder i Handel og Kontor Ung, Henrik Drivenes, bekrefte. Han tror muligheten for et jobbår er liten i år.

Foto: Kim Jarle Johansen

– Hvis du er 18 år og går ut fra videregående så har du gjerne null arbeidserfaring. Da konkurrerer du med de som nå er permitterte og har arbeidserfaring. Det blir ekstremt vanskelig for en avgangselev å komme seg inn på arbeidsmarkedet.

Drivenes tror heller ikke det blir lettere for unge arbeidssøkere med det første.

– Situasjonen vil vare så lenge pandemien pågår. Det er titusenvis av elever som ønsker seg en jobb etter videregående, og de kommer til å møte en vegg av hundretusen arbeidssøkere som er foran dem i køen.

Persbråten-elev Espen Schei jobber selv på matbutikk. Men han tror ikke et jobbår er det lureste valget i år.

– Et jobbår er jo praktisk for de av oss som har jobb fra før. Hvis man ikke har jobb så er det verre. Da må man nok tenke nytt.

Persbråten-elev Espen Schei er glad for at han jobber i matbutikk under pandemien Foto: Frode Sunde / TV 2

Gir hverandre klem

Inez Martine Wold har til slutt bestemt seg for å ta et år på folkehøgskole. Koronaåret har gjort at hun tror det er det riktige valget.

Inez Martine Wold er sikker på at folkehøgskole er det riktige valget før neste år Foto: Frode Sunde / TV 2

– Jeg gleder meg utrolig mye til å komme vekk fra Oslo og komme til et sted hvor det kanskje ikke er så mye fokus på korona.

Og Wold ser ikke ut til å være den eneste som har kommet til den konklusjonen.

– Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra skolene om at søkertallene er høye i år, sier daglig leder for informasjonskontoret for Folkehøgskolen, Dorte Birch.

I år har elevene på hver folkehøgskole vært en stor kohort. Dette har gjort at de har drevet tilnærmet normalt.

– Hverdagen på skolene er nesten lik hvilket som helst annet år. Elevene bor tett på hverandre og kan til og med gi hverandre en klem.

Daglig leder ved informasjonskontoret for Folkehøgskolen, Dorte Birch, tror mange videregående elever føler at de trenger en pause fra pandemihverdagen nå. Foto: Kim Jarle Johansen

Birch er sikker på at koronasituasjonen har gjort folkehøgskolene mer attraktiv.

– Vi har veldig stor omsorg for de som går på videregående i dag. Vi tror mange vil søke seg til oss, ikke bare fordi de vil, men fordi de trenger det.