Enorme kontraster for eliteserieklubbene: – Det er frustrerende

Mens Molde får sol og gress i Spania, må Brann og Bodø/Glimt trene individuelt. Branns sportssjef frykter at de vil henge etter.

Selv om de fleste lagene i Eliteserien får trene som normalt, er det unntak for noen klubber - både med negativt og positivt fortegn.

For mens Molde skal til Spania for å spille Europa League-kamp og trene i varme temperaturer, sitter Bodø/Glimt i karantene og Brann i strenge koronaresitriksjoner.

– Må ta på seg løpeskoene

I Bergen har både den britiske og sør-afrikanske mutasjonen av koronaviruset fått fotfeste, og det går ut over Brann. Fellestreninger utgår, og dermed må spillerne vedlikeholde formen på egenhånd.

Tenkte du at gårsdagens karantenetrening var stusselig? Prøv dagens forhold ... ❄️ pic.twitter.com/8r2wWp3dZL — FK Bodø/Glimt (@Glimt) February 11, 2021

– De holder seg i form utendørs. Nå som vi ikke kan ha fellestreninger eller trene inne, så blir det å ta på seg løpeskoene og holde på ute, sier sportssjef Rune Soltvedt.

Håpet om å få fritak fra de svært strenge koronareglene i Bergen denne uken har forsvunnet. Nå satser de på at de kan komme i gang igjen etter søndag.

– Vi er i dialog med både Norges Fotballforbund og Bergen kommune. Vi ser på muligheten til å trene igjen etter søndag kl. 18 når reglene etter planen oppheves. Det er jo arbeidstakere som ikke får gjort jobben sin, så vi jobber med løsninger, sier han.

Soltvedt understreker at de respekterer situasjonen, og gjør det beste ut av det. Samtidig håper han de er fortest mulig tilbake.

– Én uke klarer man, men jo lengre dette varer, jo større blir tapene. Vi taper litt av effekten fra den fysiske treningen de første tre ukene. Det er ingen tvil om at vi blir satt litt tilbake av dette, slår han fast.

– Frustrerende

I Bodø er situasjonen ganske lik. De regjerende seriemesterne sitter i karantene etter at tre spillere fikk påvist koronasmitte. Dette er andre gangen i vinter det skjer. Dermed har de bare fått en uke sammen på treningsfeltet. Nå får alle sitt eget opplegg igjen.

– Nå var det veldig positivt når vi kom tilbake igjen, for spillerne hadde levert det de skulle gjøre og kom tilbake i veldig bra fysisk form. Det som kjennetegner Bodø/Glimt med sult og intensivitet viste de fra dag én på feltet. Men så er jo fotball ferskvare. Det å jobbe med detaljer og samhandling får vi ikke gjort, selv om vi holder god form, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen.

Han erkjenner at det ikke er en gunstig situasjon for de helgule.

– Det er frustrerende. Så må vi likevel gjøre det beste ut av det, og heller se muligheter enn begrensinger.

For Molde sin del er situasjonen en helt annen. De får trene som normalt, og spille treningskamper ettersom de er i Europa League. I tillegg kan de se frem til en treningsuke i Spania etter Hoffenheim-kampen.

Molde-trener Erling Moe syns ikke det nødvendigvis er en kjempefordel.

– Den største fordelen er at det er gress og litt varmere. Men vi har gode treningsforhold hjemme, og alt av fasiliteter på en plass. Noen voldsom fordel kan jeg ikke se, sier Moe.

Optimalt sett ville han heller forberedt seg til returkampen hjemme i Molde. Karantenebestemmelse gjør at de ikke hadde fått trent som vanlig.

ULIKE FORHOLD: Bodø/Glimts trener Kjetil Knutsen (t.v) og Moldes trener Erling Moe har ganske forskjellige treningssituasjoner om dagen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Vi ønsket å spille hjemmekampen vår i Norge. Det hadde vært det beste for oss, slik at vi kunne trent her hjemme og så reist til Tyskland.

Erling Moe har sympati med Brann og Bodø/Glimt som ikke får trent som normalt.

– Generelt som fotballtrener skulle man gjerne vært foruten alle sånne opphold. Jeg er usikker på i hvor stor grad det har betydning, men det er nok ikke en positiv sak for de som står oppe i den situasjonen, sier han.

Branns sportssjef Rune Soltvedt vil ikke at andre lag skal holde igjen, men håper de fleste får trene mest mulig.

– Det blir jo konkurranseulikhet. Hvis dette vedvarer så blir det en utfordring for norsk toppfotball. Det er viktig at resten holder hjulene i gang, slik at Eliteserien starter slik det skal, sier han.