Tina (33) kan føde når som helst – nå får hun støtte fra politisk hold

Senterpartiet foreslår at alle fødende kvinner bør få ha med seg partneren under fødsel. – Et steg i riktig retning, sier gravide Tina Skarbøe.

Over 33.000 har skrevet under kampanjen «La partner få være med på fødsel og barsel».

En av dem som i tidlig fase var med å fronte kampanjen, Tina Skarbøe, har termin i dag.

Hun er glad for forslaget til Senterpartiet.

– Det er et steg i riktig retning. Jeg har troen på at vi skal klare å få gjennomslag, sier Skarbøe til TV 2.

Krever svar

Mange kvinner har vært nødt til å føde alene under koronapandemien. Etter fødselen har mange partnere måttet forlate mødrene allerede etter to timer av smittevernhensyn.

Dette har flere reagert sterkt på, også fordi praksisen er ulik fra sykehus til sykehus.

Stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Senterpartiet krever nå at fødende får mer forutsigbarhet enn de har i dag.

Torsdag neste uke vil partiet fremme et forslag i Stortinget om at mor skal kunne ha med partner hvis de er i samme kohort, med mindre det er uforsvarlig på grunn av smittevern.

– Mange opplever restriksjoner som virker meningsløse fordi at de ikke begrenser smitte, men forhindrer at far eller medmor får være med på det største i livet, sier stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) til TV 2.

Onsdag meldte også Arbeiderparti-nestleder Hadia Tajik seg på fødeopprøret. I et intervju med TV 2 fortalte hun om en dramatisk fødsel, og hun synes det er brutalt at mange partnere knapt får være med på fødestua under pandemien.

Usikkerhet

Gravide Tina Skarbøe har flere ganger uttalt seg om føde-kampanjen.

Forrige uke skrev hun et debattinnlegg på TV 2 der hun fortalte om at hun har fått mange meldinger fra kvinner som forteller at angsten og bekymringene tar over gleden av å være gravid.

Skarbø sier hun er glad for at kampanjen får mer og mer oppmerksomhet.

EIDSVOLDS PLASS: Forrige uke deltok Tina Skarbøe i en demonstrasjon utenfor Stortinget. Foto: Privat

Selv vet hun ikke hvor mye ektemannen vil få være med under fødselen som skal skje på Bærum sykehus.

– Jeg orker ikke å bruke energi på å grue meg. Jeg vet ikke hvilken dag det skjer, og jeg har valgt å ta det som det kommer, sier småbarnsmoren.

Skarbøe sier at det er forståelig dersom gravide må føde alene som følge av smittesituasjonen, men mener at reglene er ulogiske.

– Sykehusene tillater besøk. Risikoen er mye større for at partneren tar med seg smitte inn på sykehuset når han går ut og inn enn om han var der hele tiden. Den logikken forstår jeg ikke, sier hun.

Ulik praksis

Enger Mehl i Senterpartiet ber regjeringen lage tydelige retningslinjer slik at gravide vet hva de skal forholde seg til og at helseforetakene i større grad må legge til rette for at parter får være.

Partiet mener at parteren som hovedregel skal få være med under fødselen.

Stortingsrepresentanten sier det er naturlig at man av smittevernhensyn må ha spesielle restriksjoner, men hun mener at folk må få bli forklart bakgrunnen for dem.

– Det er forskjellig praksis ved sykehusene. Noen steder får partner være med, noen steder ikke. Det er en betydelig usikkerhet for parene som venter barn og som ikke får være sammen, sier hun.

Enger Mehl mener at for eksempel koronatest, som hurtigtest, av partneren kan være eksempel på en løsning for å sikre at medmor eller far ikke tar med seg smitte inn på sykehuset.

– Mange av dem som opplever å ikke være sammen på fødsel er par som sover i samme seng, kjører sammen til sykehuset og burde være en støtte for hverandre. Jeg tror også samfunnet hadde tjent med å la partneren være til stede, ved at det skaper mer trygghet for fødende.